Încălzirea climatică modifică deja relieful

Efectele încălzirii climatice asupra reliefului, mai ales în regiunile de coastă, sînt deja vizibile şi implică o modificare a hărţilor, potrivit cartografilor. Luni, cu ocazia publicării “Atlasului complet al lumii”, editat de Times 2007, autorii săi au declarat că au redesenat rîuri şi au schimbat clasificarea unor regiuni în raport cu ultima ediţie din 2003.

“Putem vedea cu ochii noştri dezastrele asupra mediului. Credem că într-un viitor apropiat, anumite peisaje celebre nu vor mai exista”, a declarat Mick Ashworth. “Conturul anumitor regiuni se schimbă, ca în cazul Bangladeshului. Nivelul mării creşte cu trei milimetri pe an, ceea ce are efecte asupra coastei”, a precizat Mick Ashworth. Fluviul Huang He, al doilea ca mărime din China, în unele cazuri nu mai ajunge în mare, ceea ce provoacă schimbări la nivelul zonei de coastă, a explicat expertul. Autorii sînt îngrijoraţi că marile fluvii, ca Rio Grande şi Colorado sau Tigru, seacă pe anumite tronsoane, în cursul verii. În schimb, în Bangladesh şi unele insule din Pacific, nivelul apei înaintează, iar la Shishmaref, în Alaska, marea erodează cîte trei metri anual. Circa 40% din recifurile de corali cunsocuţi au fost distruşi, iar 1% din pădurea tropicală dispare anual. Schimbările majore sînt însă şi consecinţe ale faptelor omului, în multe cazuri din cauza irigaţiilor, ca dispariţia a trei sferturi din marea Aral în 40 de ani, 95% din lacul Ciad din 1963 sau scăderea cu 25 de metri a nivelului Mării Moarte în ultimii 50 de ani.

Ca elemente pozitive, mari întinderi din mlaştinile Mesopotamiei sînt practic în apă şi înverzesc. Ele fuseseră drenate de Saddam Hussein. A doua ediţie a atlasului, publicat prima dată în 1895, conţine şi date demografice şi sociale.