Încălzirea, ineficientă, dar măcar mai ieftină

Constanța este una dintre unitățile administrativ-teritoriale în care sistemul centralizat de alimentare cu energie termică nu mai are viabilitate, spune vicepreședintele ANRE, Emil Calotă. „Pregătim un raport în care, după aproximativ 5 ani de acordare a bonusului de cogenerare, arătăm dacă menirea lui (aceea de a se viabiliza unele unități) se realizează sau nu. Situația nu-i OK în Constanța, Brăila, Târgoviște, Pitești, Drobeta-Turnu Severin, Galați, Deva, în toate localitățile de pe Valea Jiului și în Râmnicu Vâlcea“. La malul mării, problemele sunt vechi, iar Primăria a semnalat, în nenumărate rânduri, că întregul sistem este greșit, în principal pentru că RADET distribuie agentul termic de la CET, iar intermedierea are, evident, impact în prețul final. Au fost mai multe discuții de preluare și schimbare a CET, în condițiile în care rețeaua de gaze se extinde, iar viabilitatea CET scade direct proporțional, dat fiind numărul din ce în ce mai mic de constănțeni racordați la sistemul central. Nimic nu s-a schimbat, însă singura veste bună, pentru moment, este că autoritățile schimbă sistemul de subvenționare a agentului termic, astfel încât ajutorul să nu mai ajungă exclusiv la asistații social și la persoanele cu venituri mici. „Prețul gigacaloriei trebuie să fie unitar pentru toți constănțenii. Toți locuitorii Constanței ar putea plăti pentru încălzire mai puțin decât acum un an“, spuneau recent oficialii Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța. A doua veste bună vine de ANRE. Producția energiei termice nu se va scumpi în această iarnă, a anunțat Calotă - „Toți producătorii, respectiv cei 38 calificați în schema de bonus, nu vor înregistra creșteri ale prețului de producție a energiei termice. Este o veste bună și pentru ei, și pentru primari, și pentru cetățeni. Rămâne să vedem mai departe cum evoluează tarifele de transport și distribuție și ce impact vor avea asupra prețului final. Dar asta este altă discuție“.