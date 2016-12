Încântaţi de planul transferului unor suspecţi de la Guantanamo!

Locuitorii comunităţii americane Thompson din statul Illinois sunt încântaţi de proiectul controversat care prevede transferul unor deţinuţi de la Guantanamo într-o închisoare din apropierea localităţii lor. ”Este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Sunt încântată şi sper că nimic nu va împiedica acest proiect pentru comunitatea noastră”, a declarat Julie Hansen, preşedintele Camerei de Comerţ din Thomson, oraş situat la peste 200 de km vest de Chicago.

Închisoarea din Thomson, care are capacitatea de cazare a 1.600 de deţinuţi, este aproape goală de când a fost înfiinţată, din cauza dificultăţilor bugetare. Cumpărarea penitenciarului de către administraţia federală ar putea conduce la crearea a peste 3.000 de locuri de muncă directe sau indirecte. În plus, economia locală ar putea primi până la 1,1 miliarde de dolari în următorii patru ani. Potrivit lui Hasen, locuitorii din Thomson speră că noi familii se vor muta în localitatea care are doar 550 de locuitori. Zona nu şi-a revenit încă după închiderea unui depozit de armament acum zece ani, a explicat Bill Gengenbach, un oficial local. ”Piaţa muncii este foarte redusă aici, iar oamenii aşteaptă impactul economic pe care l-ar putea oferi închisoarea”, a adăugat el. Casa Albă a anunţat, marţi, intenţia cumpărării închisorii din Illinois pentru transferarea unora dintre cei 210 deţinuţi de la Guantanamo.

Şi Elveţia va găzdui ”cu titlu umanitar” un fost deţinut de la Guantanamo de naţionalitate uzbecă, despre care SUA au dat asigurări că nu reprezintă o ameninţare, a anunţat, miercuri, Guvernul elveţian. ”Suspiciunile de relaţii cu mediile teroriste formulate de SUA împotriva acestei persoane nu s-au concretizat niciodată, iar deţinutul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost declarat apt de a fi eliberat”, au precizat autorităţile elveţiene. Acordul cu SUA pentru a fixa condiţiile găzduirii de către Elveţia este pregătit pentru a fi semnat, a anunţat Consiliul Federal (Guvernul), precizând că fostul deţinut de la Guantanamo va locui în cantonul Geneva. O delegaţie elveţiană s-a deplasat, în august, la Guantanamo, pentru a discuta cu deţinutul, care a fost examinat şi de un medic elveţian. Cetăţeanul uzbec a făcut atunci o cerere scrisă de găzduire în Elveţia, în care confirmă că nu a fost niciodată implicat în activităţi teroriste şi nu are intenţia de a exercita vreo activitate ilegală pe viitor. El şi-a luat angajamentul de a respecta dreptul elveţian, de a învăţa limba vorbită la locul de găzduire şi de a se integra în viaţa economică.