Încasări mai facile de la persoanele juridice, la noul sediu SPIT

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa reaminteşte contribuabililor, persoane fizice şi juridice, că începînd de luni, 19 octombrie, s-a deschis un nou sediu, în str. Sulmona nr. 22, unde funcţionează Serviciul Persoane Juridice, care pînă acum se afla în str. Nicolae Grindeanu nr. 66, Serviciul Constatare şi Control, care s-a mutat din str. Badea Cîrţan nr. 3, Serviciul Urmărire şi Executare Silită, din str. Badea Cîrţan nr. 3 şi Serviciul Urmărire şi Executare Silită Amenzi, care s-a mutat din str. Badea Cîrţan nr. 3. Avînd în vedere că noul sediu este în centrul oraşului, iar persoanele juridice, mai ales, nu mai trebuie să se deplaseze în cartierele mărginaşe ale oraşului, numai în primele două zile de la mutare încasările la persoanele juridice au crescut cu 86% faţă de ultima zi în care sediul PJ era încă pe str. Nicolae Grindeanu, iar cele aferente Serviciului de Urmărire şi Executare Silită, şi a celui de Urmărire şi Executare Silită Amenzi au crescut cu 23%. Directorul executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică, a afirmat că mulţi dintre contribuabili au venit direct la noul sediu, dar că au mai fost persoane care s-au deplasat pînă la vechiul sediu. “A doua zi, au fost redirecţionate 10 sau 15 persoane către noul sediu, iar în prima zi cred că aproape dublu, dar totuşi mulţi dintre contribuabili ştiau de schimbările pe care le-am făcut“, a declarat Ştefănică. Ea a mai spus că din totalul documentelor înregistrate pe 19 şi 20 octombrie la toate agenţiile fiscale din oraş 47% au fost numai de la sediul din str. Sulmona. „Am observat că persoanele care au venit cu diferite probleme la noi au fost foarte încîntate de faptul că am deschis acest sediu în centrul oraşului. Unii contribuabili au spus că amînau plăţile tocmai din acest motiv“, a mai spus Ştefănică. În locaţiile acestor compartimente se vor desfăşura activităţi de consultanţă persoane juridice, înregistrări ale declaraţiilor şi cererilor venite din partea persoanelor juridice, plăţi ale creanţelor aflate în urmărire şi executare silită, plăţi ale impozitelor şi taxelor locale atît pentru persoanele juridice, cît şi pentru persoanele fizice. Totodată, în noul sediu s-a mutat şi sediul administrativ al SPITVBL, astfel că aici se vor derula şi activităţile de registratură, informaţii şi secretariat SPITVBL. „Am dorit să aducem cu adevărat acest serviciu la nivel european. Noi am reuşit în mare măsură să facem deja acest lucru, înfiinţînd un birou unde fiecare contribuabil care o problemă de discutat şi pentru rezolvarea căreia sînt necesare mai mult de cinci sau zece minute are posibilitatea, împreună cu inspectorul fiscal, să poată face acest lucru civilizat. Va exista cîte un inspector pe orice structură de impozit. Am avut deja solicitări pentru acest serviciu, iar contribuabilii au fost mulţumiţi că pot primi asistenţă“, a adăugat Ştefănică. Odată cu deschiderea noului sediu, SPITVBL va avea în plus un birou de audienţe, care pînă acum nu era centralizat, ci individualizat pe fiecare agenţie în parte. „Pentru a nu se plimba prin tot oraşul, contribuabilii care vor avea o problemă, de orice natură, vor fi primiţi în audienţe aici şi le vor fi analizate problemele în funcţie de natura lor“, a mai spus Ştefănică.