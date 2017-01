Încasări mai mici la buget

Consiliul Local Municipal Constanţa s-a întrunit, ieri, într-o nouă şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi 22 de puncte, la care s-au alăturat încă două, pe ordinea suplimentară. Unul dintre proiectele de interes a vizat aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor de pe raza municipiului Constanţa. În cadrul acestui proiect, consilierul local Ecaterina Prodan a propus amendamente care vin să completeze actualul regulament, acestea fiind aprobate în unanimitate de consilierii locali. O altă hotărâre adoptată de consilierii locali s-a referit la modificarea HCLM 467/2009 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010. Viceprimarul Decebal Făgădău a făcut aici două amendamente privind taxele percepute la căsătorie. El a propus ca taxele speciale care se achită pentru oficierea căsătoriei în altă locaţie decât Casa Căsătoriilor să nu fie plătite de persoanele cu handicap grav, care nu se pot deplasa, şi de persoanele care se află în detenţie. Cele două amendamente au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Tot în cadrul şedinţei de ieri, consilierii locali au aprobat şi Planul Urbanistic Zonal pentru construirea celui de-al doilea cartier de locuinţe ieftine pentru tineri, denumit Ştefăniţă Vodă. De asemenea, consilierii locali au fost de acord şi cu hotărârea privind alocarea către Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap a sumei de 38.000 de lei, în vederea asigurării condiţiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că, în prezent, bugetul se încadrează în previziunile făcute la începutul anului. „Faţă de lucrurile care se ştiau şi faţă de estimarea noastră, suntem oarecum în grafic. Încasările au scăzut foarte mult faţă de anul trecut. Noi am prevăzut această scădere de încasări, care este totuşi foarte mare, pentru că, în primul trimestru, am încasat cu 10 milioane de lei mai puţin. Faţă de 2009, când a fost, de asemenea, un an dificil, anul acesta am încasat cu 20-25% mai puţini bani la buget”, a declarat Mazăre.