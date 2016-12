Încasări mici din taxe locale

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 243/18.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, anul acesta au fost instituite facilităţi fiscale pentru mai multe categorii de persoane printre care minorii moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutelă, plasament familial sau încredinţare; persoanele care într-un an beneficiază doar de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social, alocaţie de sprijin; persoanele singure pensionate pentru limita de vârstă care se încadrează în prevederile Legii 416/2001 şi care gospodăresc proprietatea deţinută la adresa de domiciliu; persoanele pensionate pentru limită de vârstă sau caz de boală care au pensii al căror nivel se situează sub salariul minim brut pe ţară; persoanele singure care, temporar, nu au capacitate de muncă. Dacă în anii trecuţi, până la mijlocul anului, procentul celor care îşi achitau taxele locale până la 31 martie pentru a beneficia de bonificaţia de 3% era destul de mare, în acest an, oamenii nu s-au înghesuit la casieriile primăriilor. Nici la Eforie, situaţia nu stă diferit. Autorităţile locale estimează că, până la finele anului, vor avea încasări mai mici faţă de anul trecut, deşi au instituit facilităţi fiscale pentru a mai suplini creşterea taxelor locale de la început de an a Guvernului Boc.