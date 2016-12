Încasările CFR Călători din vînzarea biletelor au scăzut în august cu 14%

Încasările CFR Călători din vînzarea biletelor au scăzut în luna august cu 14% faţă de acelaşi interval al anului trecut, în condiţiile în care subvenţia reprezintă 35% din costul tichetelor, a declarat, ierii, directorul general al CFR Călători, Răzvan Stoica. „În acest an, am primit de la stat subvenţii reprezentînd 35% din costul biletului, iar necesarul nostru ar fi de 60%, cît este media europeană”, a spus Stoica, în cadrul evenimentelui “Zilele Feroviare”, organizat de Asociaţia Industriei Feroviare. În acest an, guvernul a acordat CFR Călători o subvenţie de aproximativ 900 milioane lei. Stoica a precizat că preţul biletelor nu va creşte odată cu intrarea operatorilor internaţionali pe piaţa românească din 2010, cu toate că tarifele nu au mai fost majorate din 2007. “Mi-aş dori să creştem preţul biletelor, măcar să acopere inflaţia de la ultima majorare din 2007, dar nu cred că este o decizie bună de piaţă”, a spus Stoica. România este obligată să liberalizeze de anul viitor piaţa transportului feroviar de călători, ca urmare a unei directive europene în acest sens.