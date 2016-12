Încasările din TVA, în urcare

Încasările din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) au crescut în iulie şi august cu 31% comparativ cu perioada similară din 2009, la 6,85 miliarde lei, după ce la şase luni se plasau sub nivelul din prima jumătate a anului trecut, reiese din datele publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). De la 1 iulie, TVA a crescut de la 19%, la 24%. La finele primelor opt luni, veniturile din TVA au fost de 23,29 miliarde de lei, cu 4,5% peste nivelul raportat în perioada similară din 2009. Ponderea în total venituri a încasărilor din TVA era de 21,9% la sfârşitul lunii august. Datele pentru jumătatea anului indică încasări din TVA de 16,43 miliarde lei, cu 3,7% sub valoarea raportată în iunie 2009, de 17,06 miliarde lei. Guvernul a majorat TVA pentru a asigura un plus de venituri la buget în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar negociată cu Fondul Monetar la 6,8% în acest an. Potrivit datelor prezentate de MFP, bugetul general consolidat a înregistrat un deficit bugetar de 20,9 miliarde lei în primele opt luni, echivalentul a 4,1% din Produsul Intern Brut, după ce a urcat în august cu aproape un miliard de lei.