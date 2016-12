Încasările la bugetul de stat au scăzut cu 10%

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa a atras la bugetul consolidat de stat, în luna iunie, 191,06 milioane lei, reprezentînd obligaţii fiscale ale agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în judeţ. Datele statistice ale DGFP arată că, în luna iunie a anului în curs, faţă de suma încasărilor nete contabilizate la 30 iunie 2008, respectiv de 212,13 milioane lei, s-a înregistrat o scădere a încasărilor la bugetul general consolidat cu 9,93%. „Este prima lună din 2009 cînd încasările la bugetul general consolidat de la nivelul DGFP Constanţa sînt sub nivelul veniturilor încasate în 2008. Totuşi, per total, în primele şase luni ale acestui an avem încasări mai mari cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, la bugetul de stat au fost înregistrate creşteri cu 1,44%, iar la contribuţiile sociale creşterea a fost cu 2,77%”, a declarat directorul coordonator adjunct la DGFP Constanţa, Adriana Damian. În primele şase luni ale acestui an, structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul şi din subordinea DGFP Constanţa au efectuat 273 verificări. În urma verificărilor efectuate la contribuabili persoane fizice şi juridice au fost atrase suplimentar la bugetul de stat consolidat venituri în sumă de 32.167 mii lei, încasîndu-se în timpul controlului 3.607 mii lei. Potrivit conducerii DGFP Constanţa, diferenţa urmează să fie încasată prin plata din proprie iniţiativă a contribuabilului sau prin aplicarea modalităţilor de executare silită de către organul fiscal. Totodată, au fost stabilite diferenţe de impozite şi taxe în valoare de 24.558 mii lei, din care s-au încasat în timpul inspecţiei fiscale 1.843 mii lei. Pentru nevirarea în termen a impozitelor şi taxelor s-au calculat accesorii (majorări şi penalităţi de întîrziere aferente diferenţelor) în sumă de 7.478 mii lei, din care s-au încasat 1.730 mii lei. În plus, pentru abaterile constatate, s-au aplicat amenzi contravenţionale în sumă de 131 mii lei, din care s-au încasat 43 mii lei. Tot în această perioadă, organele de control din cadrul DGFP Constanţa au înaintat organelor de urmărire penală 10 sesizări penale pentru un prejudiciu de 28.320 mii lei. De asemenea, structurile de executări silite au emis, în cursul lunii iunie, 17.164 de somaţii pentru 70,48 milioane lei, reprezentînd datorii ale agenţilor economici cu sediul social pe raza judeţului Constanţa la bugetul general consolidat. Pentru recuperarea creanţelor au fost instituite 37 sechestre de bunuri mobile şi 5 de bunuri imobile, în valoare totală de 8.514.325 lei. O altă metodă de recuperare a debitelor la bugetul general consolidat este poprirea bancară, în cursul lunii trecute fiind instituite 6.685 de popriri asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare ale datornicilor pentru suma de 74,35 milioane lei, încasîndu-se suma de 7,76 milioane lei. În primele şase luni ale acestui an, faţă de suma încasărilor nete contabilizate la 30.06.2008, respectiv de 212,1 milioane lei, s-a înregistrat o scădere a încasărilor la bugetul general consolidat faţă de valoarea de raportare cu 9,93%, adică 191,05 milioane lei.