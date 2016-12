Încasări-record pentru studiourile Disney

Studiourile Disney au reuşit pentru prima dată în istorie să depăşească, în 2013, pragul încasărilor de patru miliarde de dolari în box office-ul mondial. Studiourile Disney îşi stabiliseră anterior un nou record, la jumătatea lunii noiembrie, când, cu ajutorul filmului ”Thor: The Dark World”, au depăşit precedentul record de 3,791 miliarde de dolari, stabilit în 2010. Graţie filmului ”Iron Man 3”, Disney a devenit, în iulie, primul studio major care a obţinut, în acest an, încasări de un miliard de dolari în box office-ul domestic, pentru al optulea an consecutiv. Disney a ajuns, în august, la încasări de două miliarde de dolari în box office-ul mondial, o performanţă reuşită pentru al patrulea an consecutiv. ”Frozen” a avut premiera în America de Nord, miercuri, iar ”Saving Mr. Banks” va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 13 decembrie. Cu aceste două pelicule, Disney are toate motivele să creadă că anul 2013 va fi unul în care va stabili noi recorduri. Între timp, ”Thor: The Dark World” a reuşit deja să obţină încasări de 552 milioane de dolari în doar o lună de la lansare.