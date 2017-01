Incendiatori arestaţi

În urmă cu o lună, în localitatea Ciocârlia de Sus, a avut loc un incendiu devastator, la un depozit de furaje, unde au ars 300 de tone de furaje, paguba fiind estimată la 200.000 de lei. Depozitul îi aparţine fostului primar al comunei, Niculae Marghiol. După o lună de anchetă, poliţiştii au reuşit să finalizeze dosarul şi să-l trimită la Parchet. „Dosarul a fost finalizat în cursul săptămânii trecute. Am avut mai mulţi suspecţi, i-am identificat pe autorii incendiului, iar cei doi au fost testaţi şi cu detectorul de minciuni”, a declarat cms. şef Ion Ioniţă, şeful Poliţiei Rurale Medgidia. Făptaşii, Valentin Moldea, de 30 de ani şi Nicolae Sandu, de 33 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru o perioadă de 29 de zile, de magistraţii Judecătoriei Medgidia. Cei doi au fost reţinuţi pentru comiterea infracţiunii de distrugere calificată în paguba avutului privat. „Mă bucur că au fost arestaţi. În schimb, eu banii nu mi-i mai recuperez. Am rămas fără mâncare la animale, am rămas fără nimic”, a declarat Niculae Marghiol.