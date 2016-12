Incendierea pajiştilor ar trebui sancţionată cu dosare penale, întrucît, în urma incendiilor, se distruge fauna şi se poluează atmosfera, a atenţionat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Ministrul a declarat, sîmbătă că, în timp ce se îndrepta către Bistriţa, cu elicopterul, a văzut, de sus, „imense pete negre”, rămase în urma incendierii pajiştilor. “E un dezastru ecologic să faci aşa ceva. Nu numai că se distruge vegetaţia, dar şi fauna are mult de suferit, iar atmosfera se încălzeşte şi e poluată cu tot acel fum. În opinia mea, incendierea pajiştilor va trebui sancţionată penal. Am discutat cu colegul meu, deputatul Emil Radu Moldovan (liderul PSD Bistriţa-Năsăud - n.r), să aibă o iniţiativă legislativă în acest sens”, a declarat Nemirschi. Numai în Bistriţa-Năsăud, în ultima perioadă au avut loc zeci de incendii de pajişti, mai ales la sfîrşit de săptămînă, unele dintre ele fiind scăpate de sub control şi ducînd la pagube inclusiv în fondul forestier. Dintre cei care au dat foc pajiştilor ca să le cureţe de ierburile uscate, doar o mică parte au fost prinşi de poliţişti şi amendaţi, potrivit legii în vigoare.