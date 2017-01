Incendiu devastator în zona CET

Un incendiu puternic izbucnit ieri, în jurul prînzului, într-un bloc situat pe aleea Egretei a semănat panică printre locuitorii cartierului CET, care s-au adunat, cu mic, cu mare, în jurul imobilului, pentru a privi focul devastator. Mulţimea a urmărit hipnotizată forţa teribilă a flăcărilor care s-au declanşat în sufrageria unui apartament situat la etajul III al blocului AV 31 şi s-au extins foarte rapid în hol, în dormitor, în bucătărie şi pe balcon, înghiţind totul în calea lor. După ce s-a ramificat în tot apartamentul, incendiul s-a propagat imediat spre etajul superior, focul năpustindu-se spre balconul de deasupra şi, ulterior, către podul blocului. „Mă aflam în locuinţa mea cînd am simţit miros de fum şi am ieşit pe hol ca să văd ce se întîmplă. Mi-am dat seama că apartamentul aflat sub apartamentul meu, la etajul III, a luat foc, aşa că mi-am scos mama şi prietena din casă. Împreună cu un vecin, am spart uşa încuiată a apartamentului în care a izbucnit incendiul, dar nu am reuşit să facem nimic pentru a stăvili flăcările, fiindcă erau pur şi simplu prea puternice. Apoi m-am dus în casă, am închis butelia şi am coborît şi eu în faţa blocului. Nu ştiu sigur ce a ars, pentru că nu pot încă să urc din cauza fumului. Am renovat apartamentul de curînd şi am investit în el peste 200 de milioane lei vechi, pe care mă tem că-i voi pierde acum. Cred că sufrageria e deja scrum. Nu am putut să mai iau nimic cu mine. Am în casă acte, bani, aparate electrocasnice...”, a povestit Alexandru Berbec, în vîrstă de 21 de ani, unul dintre locatarii blocului. Pompieri militari din cadrul Detaşamentului Palas, care s-au deplasat în zona CET cu două autospeciale, s-au luptat cu flăcările timp de aproape o oră. După ce focul a cuprins podul blocului, unul dintre pompieri s-a căţărat pe imobil şi a spart în mai multe locuri acoperişul, pentru a stopa înaintarea flăcărilor. Soţia proprietarului apartamentului în flăcări a ajuns acasă după aprox. 40 de minute de la izbucnirea incendiului şi a început să plîngă. „Eram la serviciu cînd am auzit. În casă nu se afla nimeni”, atît a putut să rostească femeia, care urmărea neputincioasă fumul dens ce ieşea din locuinţa sa. La scurt timp, în faţa blocului AV 31 a sosit şi Dorin Popa, proprietarul apartamentului mistuit de flăcările dezlănţuite.

După ce pompierii au reuşit să stingă incendiul, locatarii blocului s-au întors în casele din care fugiseră înspăimîntaţi pentru a face bilanţul dezastrului. „Eu stau la etajul II, chiar sub apartamentul care a luat foc. Toată casa mi-a fost inundată. Curge apă peste tot: prin pereţi, prin tavan. Încerc să mai salvez ce pot, dar apa s-a prelins peste computer şi peste televizor. Nu le-am băgat încă în priză, dar cred că s-au stricat”, a declarat Daniela Buruiană, privind bălţile formate pe podelele casei sale. Aristica Ungureanu, în vîrstă de 53 de ani, a fost ceva mai norocoasă: „Eu am ieşit din casă imediat cum am simţit miros de fum. Am apucat să-mi iau doar cîinele cu mine. Locuinţa mea nu a fost afectată”. Lt. Răzvan Vlad, unul dintre pompierii care au intervenit pentru stingerea incendiului, a declarat: „Focul a izbucnit într-un apartament situat la etajul III, care a ars în proporţie de aproape 100%. Forţa flăcărilor s-a amplificat în momentul în care uşa apartamentului, care era încuiată, a fost spartă. Acest lucru nu ar fi trebuit făcut, pentru că aerul ce a pătruns în locuinţa respectivă a alimentat incendiul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”. În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că focul a fost provocat de un scurtcircuit electric la un cablu neizolat. Valoarea totală a pagubei produse de incendiu încă nu a fost estimată.