Incendiu dubios la Primăria Mihail Kogălniceanu

11:36:34 / 08 Iulie 2015

Vrajeala

Unii oameni indiferent de subiectul citit sunt pe alaturi citesc dar nu pricep nimi - ce legatura are Emi ce sa caute actele la primarie se vede ca esti obsedat de Emi esti bolnav .Au Ars hartiile pe care nu le a mai vrut primarita ca asteapta curtea de conturi .terenurile pe care lea dat lui pufta caracostea comanescu mugurel din islazul comunei . Primarita la pys pe Cobuz sa dea foc doar ua facut vila in buricul targului cu materialele de la caminul cultural nu vedeti ca toata ziua noapte e in primarie mai ales noaptea .