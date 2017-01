Incendiu în apropiere de Petromidia

Un incendiu de proporţii a izbucnit, vineri după-amiază, pe un teren cu vegetaţie uscată, situat la doar 50 de metri de Ecluza Midia. Localnicii au solicitat ajutorul pompierilor constănţeni, temîndu-se că incendiul s-ar putea extinde la Rafinăria Petromidia, situată la doar cîţiva km depărtare. “Stăteam pe pod şi deodată am văzut că iese fum de pe cîmp. Am fugit şi l-am anunţat pe şeful de la ecluză. Pînă la venirea pompierilor, focul cuprinsese întreaga mirişte”, a declarat unul dintre martori. Potrivit reprezentantului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Dobrogea” prezent la faţa locului, lt Cătălin Ispas, pompierii s-au deplasat la locul indicat cu două autospeciale de la Detaşamentul Constanţa Oraş, au localizat rapid incendiul şi au trecut la lichidarea acestuia. Reprezentantul ISU a precizat că vîntul le-a îngreunat misiunea militarilor şi a ajutat focul să ardă circa 1 hectar jumătate de vegetaţie uscată. Pompierii au precizat că exista un eventual pericol ca, înteţite de vînt, flăcările să ajungă la gospodăriile aflate în vecinătate, însă în niciun caz focul nu ar fi putut ajunge la km distanţă, acolo unde e situată Rafinăria Petromidia. Intervenţia pompierilor a durat aproximativ o oră şi s-a încheiat fără probleme şi fără victime umane. In urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit de la o flacără deschisă provocată de nişte gunoaie care au fost lăsate să ardă nesupravegheate.