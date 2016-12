Incendiu în arhiva primăriei Medgidia

Arhiva Primăriei Medgidia a fost la un pas să fie distrusă, ieri dimineaţă, în urma unui incendiu. Alarma a fost dată în jurul orei 10.00 când angajaţii Primăriei au sunat la 112 şi au sesizat faptul că a izbucnit un incendiu în încăperea în care se afla arhiva istituţiei. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, pentru lichidarea flăcărilor, au fost trimise două echipaje din cadrul Staţiei Medgidia. Până la sosirea militarilor, angajaţii Primăriei au încercat să ţină sub control incendiul cu ajutorul mai multor extinctoare. Pompierii au reuşit să lichideze flăcările în jumătate de oră, folosind, la rândul lor, doar extinctoare cu pulbere, pentru a nu distruge documentele. „Din ce am putut să analizăm până acum, am stabilit că a fost afectată aproape 10% din arhiva anilor 2000 – 2008. Arhiva prezentă nu a fost afectată. A fost un incident nefericit. Acum vom încerca să facem selecţia documentelor afectate pentru că o mare parte dintre acestea au ars superficial, doar pe margini. În cel mult o săptămână sper să avem o situaţie clară a dezastrului. Am demarat o anchetă internă pentru a stabili dacă arhivarul va avea sau nu de suferit în urma acestui incident. La ora la care a izbucnit incendiul, persoana în cauză era la Compartimentul de Impozite şi Taxe, unde încerca să documenteze un răspuns la o petiţie“, a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. Totodată, reprezentanţii Primăriei spun că în incendiu au ars şi materiale destinate distrugerii întrucât aveau termenul de arhivare expirat, şase rafturi de pal, iar instalaţia electrică, pereţii incintei şi ferestrele au fost deteriorate, pabubele fiind estimate la 10.000 de lei. În urma investigaţiilor efectuate, reprezentanţii ISU „Dobrogea“ spun că incendiul a izbucnit din cauza unui arc electric de la o priză.