Incendiu la terminalul de produse petroliere

La mai puţin de două săptămîni de la producerea accidentului naval din dana 64, o altă catastrofă a fost pe cale să se producă în Portul Constanţa. Ieri dimineaţă, în dana 69, la un kilometru de locul în care acum 13 zile au murit şase oameni, a izbucnit un incendiu care a pus pe jar autorităţile portuare. Dispecerii de la Port Control au fost sesizaţi, în jurul orei 11.00, că în zona de operare a societăţii „Oil Terminal”, a izbucnit un foc în apropierea depozitelor de carburanţi. Avînd în vedere pericolul iminent al unei explozii de proporţii, în cazul în care flăcările s-ar fi extins, au fost mobilizate imediat mai multe echipe de pompieri. „Pentru evitarea producerii unei catastrofe, la stingerea incendiului au participat nouă autospeciale de pompieri militari, pompierii portului şi cei de la terminal. În timpul intervenţiei a fost rănit uşor unul dintre muncitorii care lucra în apropiere şi care a luat parte la acţiune. Acesta s-a împiedicat, a căzut şi s-a lovit la cap de o piatră, dar starea lui este bună”, a declarat directorul „Oil Terminal”, Mihai Lupu. Potrivit acestuia, incendiul s-a produs în cuva de retenţie în care se colectează toate reziduurile chimice care ulterior sînt neutralizate. „Cei care lucrau în apropiere au observat flăcările într-o gură de canalizare. Deocamdată, nu am reuşit să aflăm împrejurările în care aceste reziduuri s-au aprins”, a explicat Lupu. În momentul izbucnirii incendiului, în dana 69 nava „Stolt Ntaba”, sub pavilion Panama, se afla sub operare, încărcînd sodă caustică lichidă. „Incendiul a fost stins foarte repede avînd în vedere şi numărul mare de echipaje care au intervenit, iar nava care se afla la încărcare nu a fost pusă în pericol”, a declarat căpitanul şef al portului Constanţa, Alexandru Mezei.

Angajatul care a fost rănit în timpul intervenţiei a fost transportat imediat cu o autosanitară „Steaua Sudului” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. În urma investigaţiilor, medicii au spus că starea acestuia este foarte bună, avînd doar cîteva răni superficiale. O primă varinată a izbucnirii incendiului de la terminalul de produse petroliere a Portului Constanţa ar fi autoaprinderea din cauza temperaturilor ridicate, însă o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţilor portuare, ai societăţii „Oil Terminal” şi Poliţiei Transporturi au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului.