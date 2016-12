Incendiu puternic! O constănțeancă a murit în flăcări!

Pompierii au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, la un incendiu izbucnit pe strada Timișana, din cartierul Piața Chiliei, municipiul Constanța. Din primele informații, o casă a luat foc. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă. Potrivit autorităților, o persoană a decedat. Ar fi vorba despre o femeie care se afla în bucătăria mistuită de flăcări. Autoritățile spun că a existat și riscul producerii unei explozii, după ce o butelie a fost cuprinsă de flăcări.

Vom reveni cu amănunte!

UPDATE:

Autoritățile spun că o persoană a primit îngrijiri, după ce s-a intoxicat cu fum.

UPDATE:

În timpul intervenției, pompierii au găsit o persoană carbonizată iar o altă pacientă, de 69 de ani, care primise inițial îngrijiri, a fost stabilizată. Deși prezenta simptome de intoxicare cu fum, acum starea ei nu mai prezintă probleme.

Un perimetru de siguranță a fost format de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“.

Există încă pericol de explozie, pentru că se pare că în casa incendiată se află o butelie.

La scurt timp după intervenție, medicii au confirmat decesul persoanei găsite inițial în stare foarte gravă. Martorii spun că un bărbat curajos din cartier a intervenit și a salvat-o pe cea dea doua femeie din casa incendiată.

MARTORII ȘI POMPIERII DESCRIU INFERNUL!

Martorii susțin că anumite persoane au încercat să intre în casa cuprinsă de flăcări pentru a-i salva pe cei din interior.

„Un băiat din cartier a intrat în casă atunci când a văzut fumul. A intrat și a tras-o afară pe o femeie surdo-mută care stătea în acea casă. A salvat-o de la moarte. Nu știu câți oameni erau acolo", a declarat un tânăr care locuiește în zonă.

Însă unii dintre vecini susțin că focul era atât de puternic la un anumit moment, încât nici nu te puteai apropia de casă.

„Un prieten a sunat la 112, după ce a văzut că a luat foc această casă. Am ajuns și eu aici, la locul tragediei, la scurt timp. Am vrut să intru în casă și să sar în ajutor, să scot afară pe cine era acolo, dar vreau să mă credeți că focul era atât de puternic încât am realizat că nu am nicio șansă să trăiesc dacă fac asta. Îmi pare atât de rău de ce s-a întâmplat, eu locuiesc aici în cartier", a spus Alexandru Moise, un martor al cumplitului incendiu.

Se putea produce o tragedie. Dacă incendiul nu era lichidat în cel mai scurt timp, flăcările violente puteau cuprinde și celelalte case din apropiere, susțin lucrătorii de la ISU „Dobrogea“.

„Noi, pompierii de la Detașamentul "Sublocotenent Fripis Marius Daniel" ne-am deplasat de urgență la fața locului, cu două autospeciale de stingere. Când am sosit, incendiul se manifesta violent și era un mare pericol ca flăcările să se extindă și la celelalte case aflate în apropiere. Chiar și în aceste condiții, am reușit să stingem focul în scurt timp. Din păcate, după lichidarea în totalitate a incendiului am identificat în interiorul casei o persoană decedată. Din informațiile pe care le avem în acest moment, ar fi o persoană de sex feminin de aproximativ 71 de ani. La sosirea noastră, nu am găsit nicio altă victimă în afară de cea decedată“, a declarat plutonier major Marius Odagiu, șef gardă intervenție ISU Dobrogea.

Pompierii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la declanșarea incendiului.