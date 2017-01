Încep evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Rezultatele mai mult decât dezastruoase la examenele naţionale din ultimii ani, dar şi diferenţele flagrante dintre notele acordate de unii profesori, în şcoală, pentru unii elevi şi cele de la Evaluarea Naţională sau la Bac i-au pus pe gânduri, şi apoi pe treabă, pe cei din Ministerul Educaţiei Naţionale. Astfel, în urmă cu doi ani a apărut ideea evaluărilor pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Anul trecut s-a făcut o testare-pilot în câteva şcoli din ţară, inclusiv din Constanţa. Dacă până acum se ştia că elevii vor da aceste lucrări către finele semestrului, ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a anunţat, ieri, calendarul evaluărilor realizate în premieră: între 28 şi 30 mai vor avea loc cele pentru elevii de clasa a IV-a, între 2 şi 4 iunie - pentru cei din clasa a II-a şi în 5 - 6 iunie - pentru elevii de clasa a VI-a. Elevii de clasa a II-a şi a IV-a vor fi evaluaţi la română şi matematică, iar cei de clasa a VI-a, la limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii. Timpul alocat pentru fiecare probă va fi diferit de la o clasă la alta: 25 de minute la clasa a II-a şi o oră la clasele a IV-a şi a VI-a. Probele se vor derula în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ. „Testele se vor da în sălile de clasă în care învaţă elevii. Nu vor fi camere video, la clasa a II-a şi a IV-a elevii vor fi supravegheaţi de învăţătoare şi un cadru didactic din unitatea de învăţământ, iar la a VI-a - de două cadre didactice din unitatea de învăţământ”, a precizat Pricopie.

SUPRAVEGHETORI FĂRĂ PLATĂ SUPLIMENTARĂ Potrivit ministrului, evaluările urmăresc să identifice evoluţia de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a oferi date substanţiale care vor permite o analiză a sistemului de învăţământ preuniversitar, pe cele trei niveluri. Totodată, calificativele obţinute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog. O veste proastă pentru profesorii care vor supraveghea elevii este că nu vor fi plătiţi suplimentar, însă ministrul a spus că, începând din anul şcolar viitor, vor folosi fonduri structurale, şi nu de la bugetul statului. În schimb, profesorii care vor participa la evaluarea naţională şi la Bacalaureat vor primi o indemnizaţie cu 10% mai mare faţă de anul trecut.

Profesori prinşi cu mâţa-n sac!

Amintim că, la Constanţa, opt profesori supraveghetori la cea de-a doua sesiune de Bac 2013, despre care inspectorii şcolari au spus că au permis fraudarea examenului, au fost anchetaţi de procurori şi sancţionaţi dur de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Profesoarele Maria Ţuţuianu şi Gabriela Lefter, care au supravegheat examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2013, la Centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“, din Constanţa, şi care au fost surprinse pe camerele de supraveghere luând bani de la elevi, au fost excluse din învăţământ şi, în toamna anului trecut, au primit o condamnare de cinci luni de închisoare cu suspendare. Ceilalţi şase profesori ai ruşinii sunt Elena Şerbănescu (educator la Grădiniţa „Norocel” din Constanţa) şi Teodora Rusu (învăţător la Şcoala Generală nr. 29 „Mihai Viteazu”), care au supervizat examenul la Liceul „L. Edeleanu” din Năvodari, Florina Marin (învăţător la ŞG Albeşti) şi Ionela Mateiciuc (învăţător la Şc. nr. 1 Mangalia) - la Liceul Economic din Mangalia. Totodată, Maria Dobrică (educator la ŞG Cogealac) şi Ioan Alexandrescu (profesor pensionar care, până anul trecut, a predat socio-umane la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din Constanţa) sunt cei care au supravegheat derularea examenului tot la GST „D. Leonida”, la matematică.

Testări de tipul evaluărilor internaţionale

Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ţinând seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu şi să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale (tip IEA - PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA - TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a). Modele de subiecte sunt postate pe site-ul http://subiecte2014.edu.ro/2014/. Ministrul Educaţiei a cerut inspectorilor generali ca, până la organizarea testărilor, cadrele didactice să lucreze cu copiii după modelele de subiecte afişate pe site. „Rezultatele individuale nu se afişează şi nu se comunică public. Ele vor fi valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Rezultatele din unităţile de învăţământ eşantionate vor fi utilizate în vederea întocmirii raportului naţional privind diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar“, a arătat ministrul.