În perioada 21 iulie - 10 august 2006, la Costineşti se va desfăşura cel mai important eveniment de tineret al anului, "Galele Studenţeşti - Costineşti Unplugged 2006", organizat de Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), împreună cu Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (ASS), Autoritatea Naţională pentru Tineret (ANT) şi EURO 26. Proiectul are ca scop promovarea tinerilor care activează în Casele de Cultură ale Studenţilor, care vor încerca să-şi demostreze talentul. Organizatorii, reprezentaţi de Natalia Porubin, coordonator de proiecte la EURO 26, Daniel Ficu, director general al ASS, Andreea Iancu, coordonator de proiecte în cadrul ANSIT, dar şi invitaţii speciali, trupa "Sarmalele Reci", au susţinut, ieri, o conferinţă de presă, la hotelul Corsa din Costineşti. "Acest eveniment se doreşte a fi o oportunitate pentru tinerii talentaţi. Încercăm să oferim celor prezenţi distracţie de calitate. Sperăm ca din aceste evenimente să iasă o nouă generaţie de artişti", a declarat coordonatorul de proiecte în cadrul ANSIT, Andreea Iancu. Vocalistul trupei "Sarmalele Reci", Zoltan Andras, a ţinut să sublinieze importanţa organizării unor astfel de manifestări. "Ne-am dorit mereu să sprijinim tinerii, venim cu cea mai mare plăcere la astfel de evenimente. Am vrea, şi pe viitor, să participăm la proiecte de acest gen. Sîntem fericiţi că vom deschide seria de manifestări, întotdeauna fiind o provocare, dar şi un semn de întrebare cînd eşti prima trupă care concertează. Înainte să avem o trupă, să cîntăm, veneam şi noi aici, la Costineşti, să ne distrăm, am văzut multe forme ale acestui loc. Lucrurile arată cu totul altfel acum, staţiunea s-a transformat într-un continent al tineretului", a declarat Zoltan Andras.

La "Galele Studenţeşti - Costineşti Unplugged 2006", vor fi organizate, zilnic, evenimente sportive, dar vor fi prezentate şi proiecţii de filme, se vor organiza concursuri de Miss şi vor avea loc concerte, în fiecare seară urmînd să fie abordate genuri de muzică diferite - dance, rock, dar şi folk. Pe lîngă tinerele talente care aşteaptă să fie descoperite, ca invitaţi speciali, vor susţine concerte pe plajele din Costineşti trupele "Parlament" - pe 29 iulie, "Ţapinarii" - 4 august şi "Timpuri Noi" - 9 august, "Sarmalele Reci" concertînd ieri seară. La aceste manifestări este aşteptat un public de peste 10.000 de tineri, care se va bucura de talentul şi calităţile artistice celor care vor urca pe scenă.