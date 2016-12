Încep lucrările la pasarela pietonală peste Topolog

La mijlocul lui 2005, administraţia locală din Saraiu a întocmit documentaţia pentru elaborarea unui proiect privind amenajarea unei pasarele pietonale care să străbată pârâul Topolog. Însă, un an mai târziu, Primăria a trebuit să lase deoparte proiectul şi lucrările care erau pe punctul să demareze din cauza unor inundaţii care au afectat zona de la Saraiu şi împrejurimile. În plus, un alt motiv pentru care proiectul a fost amânat a fost că, la acea vreme, cei de la Apele Române au decis să lărgească albia pârâului de la 22,6 metri, până la 31 de metri pentru a preîntâmpina şi alte inundaţii. Primarul comunei, Vasile Băjan, spune că proiectul era într-un stadiu foarte avansat şi ar fi trebuit să înceapă efectiv construcţia pasarelei care urma să uşureze accesul locuitorilor comunei la magazinele alimentare situate de partea cealaltă a pârâului Topolog. „Am fost nevoit să opresc lucrările la pasarela pietonală, deşi construtorul avea deja cumpărate toate materialele. N-am avut ce să fac, pentru că deja proiectul nu mai corespundea cu realitatea din teren. După vreo doi ani am reluat elaborarea documentaţiei conform schimbărilor din teren şi am pus proiectul pe hârtie refăcut aproape în totalitate. Acum avem proiectul aproape gata! Mai avem nevoie de nişte avize, iar autorizaţia de construire o vom da de la Primărie pentru că avem înfiinţat Departament de Urbanism. Cred că, la finele lunii, vom putea începe şi lucrările pentru viitoarea pasarelă. Nu cred că va dura mai mult de o lună amenajarea ei pentru că partea pietonală este deja făcută, nu mai rămâne decât să fie montată de o macara”, a declarat primarul din Saraiu. Valoarea proiectului ajunge la 1,3 milioane de lei şi primarul mai spune că va fi suportată doar din bani de la bugetul local, pentru că s-a săturat să întocmească proiecte pe fonduri europene sau guvernamentale şi să nu fie aprobate.