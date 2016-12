Încep meciurile grele

Cele trei echipe româneşti din UEFA Europa League vor avea meciuri cu adevărat dificile în această seară, după ce - în tururile anterioare - doar Astra a întâlnit un adversar competitiv, pe Omonia. Acum, Astra va juca în Slovacia, în compania unei echipe fără nume, dar care a reuşit o performanţă în turul anterior, când a eliminat pe IFK Goteborg. Meciul va fi foarte dificil pentru giurgiuveni, care trebuie să înscrie în Slovacia pentru a spera la calificare. Petrolul găzduieşte cea mai bună echipă olandeză... de rang secund, Vitesse terminând campionatul trecut pe poziţia a patra, în urma celor trei mari echipe - Ajax, PSV şi Feyenoord. O victorie acum ar fi foarte bună pentru ploieşteni, mai ales că olandezii nu au început campionatul, lipsindu-le meciurile competitive (vezi şi uluitoarea eliminare a celor de la FC Utrecht). Cele mai mari şanse la victorie în această seară le are Pandurii, echipa gorjeană fiind în formă, iar adversarul - ceva mai modest, Hapoel de acum fiind departe de echipa care juca în grupele UCL în 2010 şi învingea Benfica.

Programul din această seară din UEL: AS Trencin - Astra Giurgiu (ora 18.00, Digisport2); Petrolul Ploieşti - Vitesse Arnhem (ora 19.00, Digisport1); FK Ventspils - Maccabi Haifa; Dinamo Minsk - Trabzonspor; FC Aktobe - Breidablik; FK Jablonec - Stromsgodset IF; Qarabag FK - Gefle IF; FC Minsk - St. Johnstone; Chornomorets Odesa - Crvena Zvezda; FC Randers - Rubin Kazan; VMFD Zalgiris - Lech Poznan; Tromso IL - FC Differdange ’03; BK Hacken - FC Thun; HNK Rijeka - MSK Zilina; Botev Plovdiv - VfB Stuttgart; FK Kukesi - Metalurg Doneţk; Pandurii Tg. Jiu - Hapoel Tel Aviv (ora 21.00, Digisport1); FK Vojvodina - Bursaspor; Slovan Liberec - FC Zürich; Skoda Xanthi - Standard Liege; St. Etienne - Milsami Orhei; Asteras Tripolis - Rapid Viena; FC Swansea - Malmo FF; Siroki Brijeg - Udinese Calcio; Slask Wroclaw - FC Bruges; FC Motherwell - Kuban Krasnodar; Hajduk Split - Dila Gori; Estoril Praia - Hapoel Ramat Gan; FC Sevilla - Mladost Podgorica.

Ultimele rezultate de marţi din UCL: FC Basel - Maccabi Tel Aviv 1-0 (Stocker 39); FC Nordsjaelland - Zenit St.Petersburg 0-1 (Kerzhakov 49); PAOK Salonic - Metalist Kharkiv 0-2 (Devic 43-pen, 72); PSV Eindhoven - SV Zulte Waregem 2-0 (Depay 61, Locadia 75); Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol 1-0 (Rukavina 89); Olympique Lyon - Grasshoppers Zürich 1-0 (Bisevac 64).