Încep olimpiadele naţionale

15:09:32 / 30 Aprilie 2014

7EjdSuEMl

Emigrant, fii pe pace. Tu ai impresia ca aecste formatiuni politice EXISTA ? Tu ai impresia ca a auzit electoratul acela masiv de la tara, milioane de babe si mosnegi, de retardati someri si nesomeri, de oameni care sunt speriati pana si de umbra lor, tu crezi ca au auzit de PUNR, de FAS, ND, ARD si alte bazaconii de genul acesta ? Care intelectuali crezi tu ca au intrat in ce partide ? Punem pariu ca daca luam 1000 de bacauani la rand, daca gasim unul singur care stie unde este sediul miscarii astea Noua Dreapta, inseamna ca ne putrem considera norocosi ? Daca la PDL, ditamai partidoiul, bate vantul si nu mai au nici picior de voluntar, daca la PSD cam la fel este, doar aia cu interesul poarta fesul si in rest nimeni, atunci tu ai impresia ca li s-a sculat intelectualilor sa fie iarasi fraieriti de niste securisti deghizati, pusi de basescu sa deruteze populatia ? iti spun eu clar ca nici PPDD nu avea candidati la alegeri, daca nu scotea scorul bun la locale, insa de data asta o s-o ia si PPDD in freza, mai vorbim peste o luna