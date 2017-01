Încep premiile Berlinalei

Leonardo DiCaprio în cadrul conferinţei Cinema pentru Pace, procurorii Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, Serge Brammertz, şi al Curţii Penale Internaţionale, Luis Moreno-Ocampo, Robin Wright-Penn, Keanu Reeves, Ben Kingsley, Michelle Pfeiffer, Demi Moore şi Ashton Kutcher, Jeff Goldblum, John Goodman şi Steve Buscemi, Chiara Mastroiani şi Vincent Lindon, Gael Garcia Bernal, cea de-a 59-a ediţie a Berlinalei este ca întotdeauna strălucitoare, dar şi plină de conţinut. Justiţia internaţională şi slăbiciunile inimii, corupţia şi drama existenţială au conturat un context potrivit pentru conferinţa Cinema pentru Pace şi pentru dineul în cadrul căruia Fundaţia Cinema for Peace a decernat premiul omonim actorului american Leonardo DiCaprio, pentru eforturile sale de a promova protecţia mediului înconjurător. Actorul în vîrstă de 34 de ani este una dintre cele mai active şi implicate social vedete de la Hollywood. Printre meritele lui Leonardo DiCaprio se numără şi documentarul „11th Hour\" pe care l-a produs. Premiul i-a fost înmînat în cadrul unui dineu la care au participat Mihail Gorbaciov, Catherine Deneuve, Roger Waters, fost membru „Pink Floyd” şi Bod Geldorf. În trecut, această distincţie le-a mai fost înmînată lui Catherine Deneuve, Roger Moore, Christopher Lee, Liza Minnelli şi Sir Peter Ustinov, Susan Sarandon, Richard Gere sau Milla Jovovich.

Politica a rămas foarte aproape de cea de-a şaptea artă şi în cadrul proiecţiei speciale a lungmetrajului „Effi Briest\", regizat de Hermine Huntgeburth, în onoarea producătorului Gunter Rohrbach, în prezent directorul Academiei Germane de Film, căruia i s-a înmînat Premiul pentru Întreaga Carieră, au asistat ministrul federal al Culturii, Bernd Neumann şi cancelarul Angela Merkel.

Cea de-a 59-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin este mai aproape de sfîrşit cu fiecare zi. O dovadă în plus, pe lîngă premiile pentru întreaga carieră, au fost anunţaţi şi cîştigătorii competiţiei de scurtmetraje. Juriul format din regizorul Khavn de la Cruz din Filipine, actriţa Arta Dobroshi din Kosovo şi Lars Henrik Gass, directorul Festivalului de Scurtmetraje Oberhausen din Germania, au decis ca Ursul de Aur să-i revină realizatorului irlandez David OReilly pentru animaţia „Please Say Something\". Se întîmplă destul de rar cînd o animaţie cîştigă un astfel de premiu, dar juriul a apreciat povestea tragi-comică spusă cu multă originalitate de regizor. De altfel, David OReilly reuşeşte să cîştige în doi ani consecutiv, după Menţiunea Specială pe care a primit-o anul trecut. Ursul de Argint i-a fost acordat cineastului britanic Daniel Elliott pentru „Jade\", fiind apreciată forma condensată în care este prezentată publicului situaţia dramatică în care se zbate personajul principal. Premiul DAAD a fost atribuit scurtmetrajului „The Illusion\" semnat de Susana Barriga. Regizoarea a fost apreciată pentru modalitatea aleasă pentru a confrunta trecutul cu prezentul în acest video jurnal, preferînd să prezinte spaţii decît figurile îmbătrînite ale oamenilor. Nominalizarea pentru competiţia Cel mai bun scurtmetraj pentru premiile Academiei Europene de Film i-a revenit producţiei „Die Leiden des Herrn Karpf. Der Geburtstag\" a regizoarei germane Lola Randl. Ficţiune sau documentar, filmul impresionează prin simplitatea interpretării unor probleme individuale într-o formă artistică. Menţiuni speciale au primit „VU\" de Leila Albayaty, un scurtmetraj care prezintă poetic descoperirea personală a două femei într-un mediu urban şi „contre-jour\" de Christoph Girardet şi Matthias Muller, căruia juriul i-a apreciat curajul de a trece peste convenţii şi aşteptări, un film realizat asemeni unui mecanism senzorial care îi permite spectatorului să depăşească starea de orbire şi să vadă cu limpezime ceea ce nu este acolo de văzut.

În programul de scurtmetraje au fost prezentate 28 de producţii din 17 ţări, dintre care 11 s-au aflat în competiţia propriu-zisă a Berlinalei, iar toate au fost eligibile pentru a fi nominalizate în cursa pentru premiile Academiei Europene de Film. România a fost reprezentată de două scurtmetraje în afara competiţiei, „Bric-Brac\", un scurtmetraj de 18 minute, în regia lui Gabriel Achim şi „Renovare\", semnat de Paul Negoescu, de 24 de minute.