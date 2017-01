Încep preselecţiile pentru „Mamaia caută o vedetă”

Publicul telespectator pasionat de emisiunile - concurs menite să aducă în lumina reflectoarelor tinerele talente şi muzica de calitate va avea prilejul, chiar din prima lună a Noului An, să urmărească, pe TV Neptun, emisiunea „Mamaia caută o vedetă”. Gazda emisiunii va fi cunoscuta realizatoare şi producătoare TV Gabriela Bădilă, director Producţie Editorială în cadrul TV Neptun. Tinerii cu vîrsta peste 16 ani, care au curaj şi aptitudini muzicale, au şansa de a deveni concurenţi în această emisiune şi de a se afirma, apoi, pe scena Festivalului de la Mamaia. Preselecţiile vor avea loc în zilele 3 şi 4 decembrie, cu începere de la ora 15.00, la Cafe D’art, unde sînt aşteptaţi tinerii talentaţi, cu negativul unei piese pe care ştiu să o interpreteze cel mai bine. Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.

Reporter: Care este, de fapt, scopul emisiunii „Mamaia caută o vedetă”?

Gabriela Bădilă: Realizatorii acestei emisiuni îşi propun să găsească tinere talente, solişti nedescoperiţi încă, de aici, din zona noastră, pentru că ştim că există aşa ceva. Şi în emisiunea mea, „Ore verzi”, de-a lungul anilor, asta am făcut, am descoperit talente şi s-a văzut că au ajuns undeva departe. Aş aminti doar cîţiva dintre ei: „Animal X”, „3rei Sud-Est”, Costi Ioniţă, „Valahia”, Mihai Trăistariu, care au trecut mai întîi pe la noi, atunci cînd erau la început, pe care i-am ajutat aşa cum am putut şi spunem noi că le purtăm noroc. O să încercăm acelaşi lucru acum, să descoperim talente, de aici, din Dobrogea, pentru că am observat că la ediţia 2008 a Festivalului de Muzică Uşoară Mamaia nu a fost niciun reprezentant al zonei noastre şi ne dorim foarte mult să fie cineva, pentru că ştim sigur că există talente în această zonă.

Rep.: Cît a durat pregătirea pentru emisiune?

G.B.: Durează… sîntem încă în pregătiri, deocamdată, ne gîndim cum să facem să iasă castingul foarte bine şi aş aminti că, pe 3 şi pe 4 decembrie, sînt aşteptaţi toţi cei care vor să intre în acest concurs, cu negativ, la Café D’art din Constanţa, începînd cu ora 15.00. Sînt două zile de casting, vă aşteptăm acolo, nu e nicio problemă dacă nu ajungeţi la ora 15.00, preţ de cîteva ore, noi vom fi, cu siguranţă, acolo. Va fi televizat absolut tot ce se va întîmpla şi lumea va vedea cine a avut curaj să se prezinte.

Rep.: Care va fi componenţa juriului?

G.B.: În juriu, la casting, vor participa antrenorii noştri din timpul emisiunii şi mă refer la Traian Broască, el va fi profesorul de canto, toată lumea îl ştie, el a făcut ore cu Mihai Trăistariu, cu Andra şi cu alte vedete. De asemenea, din juriu face parte şi soprana Daniela Vlădescu, iar pe coregrafie, ne bucurăm de prezenţa lui Călin Hanţiu.

Rep.: Este o provocare pentru Gabriela Bădilă să modereze o astfel de emisiune, menită să scoată la rampă tinerele talente?

G.B.: Pentru mine, da, este o provocare această emisiune, este un show foarte mare, la care lucrează toată televiziunea, este o emisiune pilon a grilei noastre şi sper ca, începînd din ianuarie, toată lumea să fie în faţa televizoarelor, atunci cînd va fi difuzată emisiunea, să aprecieze ceea ce facem şi să-i voteze pe cei care participă la concurs.

Rep.: Aveţi un mesaj pentru publicul telespectator?

G.B.: Abia aştept să vin din nou în faţa dvs., aştept cu nerăbdare să înceapă emisiunea, dar, pînă atunci, nu uitaţi, veniţi pe 3 şi pe 4 decembrie, la casting. Absolut toţi tinerii care au curaj şi talent, să vină la acest casting, la Cafe D’art din Constanţa şi să nu uite de negativul unei piese pe care ei ştiu să o interpreteze foarte bine.