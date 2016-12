Încep să vină banii pentru proiecte

Comuna Poarta Albă are demarate mai multe proiecte pentru care a obţinut finanţare, parţială sau totală. “Multe dintre proiecte erau de mult pe lista de aşteptare. Am sperat ca anul acesta să finalizăm parcul din noul cartier de case, însă din nefericire pentru noi şi locuitorii comunei, licitaţia a fost de mai multe ori contestată. Acum aşteptăm să se finalizeze ultima contestaţie depusă şi să putem demara lucrările. Pentru acest proiect avem toţi banii. Un alt proiect este cel al sălii de sport, unde am primit banii pe etape, în prezent fiind în faza finală. Un alt proiect care o bună perioadă a zăcut prin birourile celor de la autoritatea de management este cel al bazei sportive. Deşi este depus din 2008, abia în urmă cu câteva luni a fost aprobat şi avemt promisiuni că vom primi şi primii bani pentru demararea lui. Un proiect important pentru comună este al reţelei de apă şi canalizare. Aici au fost o serie de probleme pe care le-am întâmpinat pe parcurs, dar se pare că în prezent s-au rezolvat şi vom primi banii”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că se numără printre primarii care a reuşit să fie trecuţi la finanţare. “Până acum nimeni din Guvern nu ne băga în seamă. A fost nevoie ca noi, primarii, să facem presiuni pentru a putea primi bani pentru proiectele pe care le avem. Noi am înţeles că este criză şi că nu sunt bani la bugetul naţional, dar nu am înţeles ce treabă are acest lucru cu fondurile europene. La ultima întâlnire a primarilor PDL cu reprezentanţii Guvernului au fost semnalate o serie de probleme privind direcţionarea fondurilor doar către anumite judeţe. Am primit promisiuni că acest lucru se va remedia. Până acum pot spune că s-au ţinut de promisiuni, rămâne să vedem dacă va continua acest şir de veşti bune”, a spus Delicoti.