Începe Anul Nou chinezesc!

Cea mai populată țară de pe Terra s-a aflat, timp de aproape două săptămâni, în febra pregătirilor pentru trecerea în Noul An chinezesc. Deși respectă calendarul gregorian, China se bazează și pe algoritmul unui vechi calendar care fixează Noul An la o dată diferită de la an la an. În 2015, trecerea în Noul An a avut loc în noaptea dintre 18 și 19 februarie, fiind sărbătorită cam peste tot în lume, odată cu răspândirea comunității chinezești.

Legenda spune că Buddha a chemat la el toate animalele, înainte de a atinge Nirvana, pentru a-și lua rămas bun. La chemarea lui au răspuns în ordine: Șobolanul, Bivolul, Tigrul, Iepurele, Dragonul, Șarpele, Calul, Oaia, Maimuța, Cocoșul, Câinele și Porcul. După ordinea sosirii lor a fost alcătuit zodiacul chinezesc, care a fost însă folosit abia din secolul al lX-lea. Spre deosebire de sistemul astrologic occidental, zodiacul chinezesc pune accent pe profilul personalității și nu pe predicția destinului. Chinezii susțin că anul în care ne-am născut reprezintă animalul care se ascunde în inima noastră. Pentru ca sistemul să fie complet, se folosește asociat cu Cei Patru Stâlpi ai Destinului, fiind una dintre cele mai serioase și profunde metode pentru a prezice luna, anul și fazele favorabile oricărei persoane.

Noul An stă sub semnul Caprei de Lemn și, indiferent de conotațiile sale în funcție de zodie, pentru a le merge cât mai bine, chinezii respectă câteva superstiții. Pentru a intra în Noul An cu dreptul, chinezii fac curățenie generală și purifică toate casele după metode Feng-Shui. Totuși, în prima zi a Anului Nou nu duc gunoiul, nu fac mâncare și nici curățenie, deoarece își pătează norocul.

Capra de Lemn este un simbol al păcii, armoniei și seninătății. În funcție de cele 12 semne zodiacale, anul Caprei de Lemn va aduce provocări importante. Se spune de exemplu că este anul revelațiilor pentru Dragon, echivalentul Berbecului, pentru Cocoș, echivalentul Fecioarei și pentru Șobolan, echivalentul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor trăi provocări uriașe prin care vor înțelege mai bine mecanismele vieții, după ani de zile în care au tras și nu au înțeles de ce trebuie să pătimească fără să se bucure vreodată de ceva anume. Este însă anul iubirii și al noilor speranțe pentru Maimuță, echivalentul Leului, pentru Șarpe, echivalentul Taurului și pentru Porc, echivalentul Scorpionului. Aceste semne zodiacale au cele mai mari șanse să își întâlnească marea dragoste sau să refacă o relație care părea dată uitării. Maimuța va avea ocazia să își găsească în sfârșit sufletul pereche, iar Porcul va învăța ce înseamnă respectul într-o relație.

Cei care sunt pregătiți să confere anului 2015 o încărcătură negativă au la rândul lor motive. În 2015 ziua de vineri 13 se va înregistra de trei ori, la fel ca în 2012. Superstițioșii pot răsufla ușurați apoi până în 2026, când se vor înregistra din nou trei zile de vineri 13.

De-a lungul timpului, oamenii au crezut în diferite superstiții care le vor aduce noroc sau ghinion. Iată unele dintre cele mai cunoscute 13 credințe populare strânse din toată lumea:

1. Rămâi veșnic tânăr și vei scăpa de boli, dacă ai în buzunar o ghindă;

2. Nu mânca salată verde, dacă vrei să faci copii. În Anglia, cei care își doresc să își întemeieze o familie nu mănâncă salată verde, pentru că se crede că afectează fertilitatea.

3. Nu mesteca gumă noaptea. În Turcia se crede că dacă se mănâncă gumă după miezul nopții, persoana în cauză va muri la o vârstă fragedă.

4. Nu oferi niciodată mănuși, cadou. Dacă vrei să faci cadou cuiva mănuși, ai grijă să primești și tu ceva în schimb, altfel veți avea ghinion amândoi.

5. Evită caprele! Dacă nu vrei să ai ghinion, evită tot anul caprele. Potrivit superstiției, dacă o capră te privește, vei avea un an plin de ghinion.

6. Dacă atunci când stai jos sau când mergi ți se ridică fusta, vei primi în dar o rochie nouă.

7. Dacă se așterne tăcerea în timpul unei discuții cu partenerul, un înger vă veghează. Din bătrâni se spune că atunci când doi oameni tac, un înger are grijă de ei.

8. Mănâncă struguri la miezul nopții, pentru a avea noroc tot anul. Spaniolii cred că au noroc dacă mânăncă struguri în noaptea de Anul Nou.

9. Nu te duce la spital decât într-o zi de miercuri. Dacă te duci la spital într-altă zi decât miercurea, nu îți vei rezolva problemele.

10. Dacă îți taie calea o pisică neagră, vei avea trei ani de ghinion. Trebuie să faci trei pași înapoi pentru a scăpa de acest blestem.

11. Bagă mâinile în buzunar atunci când treci pe lângă un cimitir. Dacă treci pe lângă un cimitir, ascunde-ți degetele, pentru ca părinții tăi să fie sănătoși mereu.

12. Dacă o pasăre și-a făcut nevoile pe tine, vei ajunge bogat.

13. Păstrează în casă o bucată de cocă în formă de cruce, care ferește de spiritele rele și de moarte.