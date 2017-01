Începe Bac-ul

Pentru elevii care au absolvit clasa a XII-a, greul abia începe, astăzi fiind prima zi a examenului de bacalaureat. Pentru prima probă din cadrul evaluării (proba A), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, s-au înscris 7.734 de elevi. Aceştia vor fi evaluaţi pe parcursul a trei zile, de azi şi până pe 8 iunie, în 51 de centre de pe raza judeţului Constanţa. În ciuda declaraţiilor ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, care a propus şi în acest an utilizarea camerelor video pentru supravegherea sălilor în care se vor desfăşura probele examenului de bacalaureat, elevii nu au de ce să-şi facă griji: costurile prea mari pentru implementarea acestei măsuri au făcut ca şi în acest an supravegherea video să rămână doar la stadiul de afirmaţii. Puţinele sisteme de supraveghere montate de unităţile de învăţământ constănţene monitorizează doar holurile instituţiilor, scopul fiind de a veghea la siguranţa elevilor, nicidecum de a-i împiedica să copieze. Potrivit preşedintelui EDU CER, prof. Ştefan Vlaston, procentul de promovabilitate la Bac înregistrat anul trecut demonstrează că, în România, fraudarea examenelor naţionale „a devenit un sport naţional”. „Ministrul Funeriu s-a lăudat anul trecut cu procentul de 67% de promovaţi din sesiunea iulie, fără să menţioneze că, dacă adunăm promovaţii din iulie cu aceia din august, ajungem la un frumuşel procent de 90% de promovare, procent inexistent în nicio altă ţară serioasă”, a spus prof. Ştefan Vlaston.

SANCŢIUNILE PENALE, APĂ DE PLOAIE.În ceea ce priveşte sancţiunile penale aplicate profesorilor din comisia de evaluare a examenului dacă vor solicita bani sau cadouri pentru falsificarea unor note sau lucrări de examen, sau pentru oferirea soluţiilor la subiectele probelor, acestea au fost valabile şi anul trecut, procentul de promovabilitate demonstrând ineficienţa lor. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, între 8 şi 10 iunie se va desfăşura a doua probă a examenului de bacalaureat (proba B), evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Proba D a examenului, de evaluare a competenţelor digitale, va începe pe 10 iunie. Pe 12 şi 13 iunie, cu ocazia Rusaliilor, elevii vor beneficia de o pauză, după această perioadă de relaxare urmând să continue proba D. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (C) se va desfăşura de pe 20 până pe 23 iunie. Începând cu 27 iunie, examenul va continua cu probele scrise.