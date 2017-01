Începe „Bătălia cărţilor”

Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa, lansează astăzi, de la ora 11.00, concursul de lectură „Bătălia cărţilor”, inclus în cadrul manifestărilor dedicate săptămânii „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Competiţia ce are ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor se derulează în perioada aprilie - octombrie, sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, şi este organizată în mai multe biblioteci publice din ţară.

Competiţia este deschisă copiilor (10-13 ani) şi adolescenţilor (14-18 ani) care au permis de intrare la bibliotecă şi care, pentru a intra în finală, trebuie să citească toate cărţile propuse spre lectură până la sfârşitul lunii septembrie.

Finala concursului „Bătălia Cărţilor” va avea loc în luna octombrie şi va cuprinde dezbaterea „Convinge-mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii vor promova cartea preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea volumelor citite. Tot atunci vor avea loc jurizarea şi festivitatea de premiere. Vor fi acordate premii finaliştilor concursului pentru: cea mai frumoasă şi argumentată prezentare a cărţii preferate, cel mai bun cititor, care va deveni Cititorul anului, şi cea mai apreciată carte, care va deveni Cartea anului.