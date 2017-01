Începe Bookfest 2011

Astăzi se deschide târgul de carte Bookfest, la ediţia din acest an, care are loc în capitală, la Romexpo, în perioada 25 - 29 mai, fiind anunţaţi peste 200 de expozanţi, potrivit organizatorului evenimentului, Asociaţia Editorilor din România (AER). Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Mircea Cărtărescu, Gellu Naum şi Hertha Müller sunt câteva dintre numele importante ale căror cărţi vor fi lansate cu acest prilej.

Printre editurile participante se numără: Grupul editorial Humanitas, Curtea Veche Publishing, Rao, Paralela 45, Grupul editorial ALL, Grupul editorial Polirom şi Cartea Românească, Editura Corint, Editura Meteor Press, Editura Litera, CH Beck, Grupul editorial Art, Editura Niculescu, Editura Trei, Editura Vremea, Nemira Publishing House, Editura Vellant, Editura Herald, Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Monitorul Oficial, Editura Lider, Editoriala Vivaldi, Editura Aramis, Editura Minerva, Editura Eikon, Ad Libri, Editura Academiei Române, Editura CECCAR, Prior & Books, Univers Publishing House, Trustul editorial Orizonturi, Editura Carpathia, Centrul de carte străină Sitka, Centrul de carte germană, Editura For You şi editurile membre ale Societăţii Editorilor din România.

Potrivit organizatorilor, la eveniment vor fi prezente, în premieră, editurile BACART SP. Z O.O. din Polonia şi Digibooks4All din Grecia. Ţara invitată la Bookfest 2011 este Ungaria, după ce, anul trecut, a fost Spania.

Intrarea la târg va fi liberă în fiecare dintre cele cinci zile, de la 10.00 la 22.00.

Ajuns la ediţia a şasea, Bookfest este co-finanţat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.