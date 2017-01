Începe cea de-a XXXVIII-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Pontica“

Astăzi începe, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, în Aula “Adrian Rădulescu“ a instituţiei, cea de-a XXXVIII-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Pontica, eveniment organizat în perioada 4-6 octombrie, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Considerată drept cea mai veche manifestare ştiinţifică din Dobrogea, sesiunea de rapoarte se află, anul acesta, la una dintre cele mai ample ediţii de pînă acum, reunind la malul mării aprox. 150 de oaspeţi din toată ţara, care au tangenţe cu problematica arheologiei din teritoriul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, dar care vor prezenta şi alte aspecte de profil. Sesiunea are o tematică deosebit de interesantă - “1900 de ani de la cucerirea Daciei“ şi “140 de ani de la înfiinţarea Casei Regale“, urmînd să se desfăşoare pe următoarele secţiuni - medievală, numismatică, greco-romană şi preistorie.

Deschiderea oficială va avea loc, astăzi, la ora 10.30, alocuţiunile oficialităţilor fiind urmate de rapoarte şi comunicări ştiinţifice prezentate de personalităţi în domeniu, precum: Alexandru Suceveanu - “Noi date privind anexarea romană a Dobrogei“, Oana Damian - “Păcuiu lui Soare - 50 de ani de cercetări arheologice“, “Dan Gheorghe Teodor - “Structura comunităţilor săteşti de la est şi sud de Carpaţi în sec. VI - XI d. Chr.“. Printre cele mai interesante titluri ale lucrărilor care vor fi dezbătute în cadrul ediţiei din acest an a Sesiunii se numără: Secţia Medievală - “O privire comparativă asupra mişcărilor centrifuge din Peninsula Balcanică în secolul al XI-lea“ (Alexandru Madgearu), “Cercetări arheologice transfrontaliere în zona Suha Reka - Canaraua Fetei“ (Georgi Atanasov, Marian Neagu), “Latinizarea antroponimelor turceşti în de Dimitrie Cantemir“ (Florentina Nicolae), Secţia Numismatică - “Un nou tezaur de monede macedonene descoperit în Dobrogea“ (Gabriel Talmaţchi, Gabriel Custurea), “Tomis sub Augustus - o abordare numismatică“ (Radu Ardevan), Secţia greco-romană - “Noi descoperiri getice şi elenistice din Dobrogea şi din stînga Dunării“ (Mihai Irimia), “The Mosaics of the Early Christian Church at Dzanavara by Varna (Ancient Odessos)“ (Alexander Minchev), Secţia Preistorie - “Culturile de la Cernavodă în contextul neo-eneoliticului euro-vest-pontic“ (Petre Roman), “Reprezentări plastice ale culturii Cernavodă I“ (Done Şerbănescu).