Începe competiția regională de barista, la Maritimo

Un eveniment cu totul special, dedicat degustătorilor de cafea aflați în căutarea aromei... perfecte, dar și specialiștilor în arta preparării delicioasei băuturi, se va desfășura în premieră la Constanța, în această săptămână. Începând de astăzi și până duminică, la Maritimo Shopping Center, se dă startul primei competiții regionale de barista din anul competițional 2014-2015, etapa Constanța 2014.

Relativ recent introdus în limba română, termenul „barista“ desemnează, de fapt, un barman specalizat în prepararea băuturilor pe bază de cafea. Barista este persoana care învață toate secretele cafelei, iar pentru a deveni un barista, este nevoie de o mulțime de studii, cursuri și multă practică. Un barista este un adevărat maestru în prepararea unei băuturi aromate pe bază de cofeină, acesta ținând cont de aspecte complexe, precum: temperatura și culoarea cafelei, consistența cremei de lapte pentru cappuccino, echilibrul gustativ între ingrediente, paharul folosit și multe alte detalii.

DEMONSTRAȚII DE BREWING, IBRICK, LATTE ART ȘI COFFEE IN GOOD SPIRITS Programul competiției regionale de barista, de la Maritimo, are mai multe etape. Astfel, astăzi și mâine este stabilit programul de pregătire pentru barista care doresc să participe la competiție, sâmbătă au loc demonstrații de brewing, ibrick, latte art și coffee in good spirits pentru publicul larg, cât și pentru barista, iar duminică se va desfășura concursul de barista, care-i desemnează pe cei calificați pentru etapa națională a campionatului de barista, din regiunea Dobrogea. Înscrierile se fac online, la adresa office@scaeromania.eu.

Programul competițiilor regionale este următorul: Iași - 26, 27, 28 septembrie, la Palace Mall, Sibiu - 24, 25, 26 octombrie - Continental Hotels, Timișoara - 31 octombrie - 2 noiembrie - Iulius Mall, București - 19, 20, 21 noiembrie - Romhotel ROMEXPO SA, Cluj-Napoca - 10 -14 decembrie - Iulius Mall.

Campionatul Național de Ibrick se va desfășura în cadrul Romhotel, în perioada 19 - 21 noiembrie. Câștigătorul va reprezenta România la Campionatul Mondial de Ibrick din Atena, din februarie 2015.