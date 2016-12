Începe cruciada fiscală!

09:46:29 / 24 Februarie 2015

directie gresita

ANAFUL, in primul rand sa recuperze,milioanele de euro de la mari spagari si dupa aceea sa se bage si pe mici comercianti care totusi au bunul simt de a-si achita taxele si impozitele.Noi nu avem spate ca marii smecheri noi muncim sa ne intretinem.Dati in exemplu de mic comerciant ce a luat spaga de macar 1000 de euro.Ia comfiscati voi toate averile nejustificate sa vedeti cati banii intra la buget.Dar nu aveti curajul ptr.ca sunteti in aceiasi clica.Daca nu am fii noi astia mici voi ati muri de foame,ptr ca. nu ati mai avea de unde manca.