Începe Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Duminică sunt programate meciurile contând pentru primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014, faza pe judeţul Constanţa. La competiţie vor participa cele 22 de formaţii din Liga a IV-a plus echipele din Campionatul Judeţean care au dorit să se înscrie. În primul tur vor juca doar echipele de Liga a V-a: 10 din Seria Nord, 2 din Seria Sud şi 7 din Seria Est (AS Valea Dacilor se califică fără joc în turul următor). Iată programul partidelor, care vor începe la ora 12.00: Ulmetum Pantelimon - Viitorul Tîrguşor; Viitorul Fîntînele - Voinţa Săcele; Dunărea Ciobanu - Pescăruşul Gîrliciu; Steaua Speranţei II Siliştea - Pescarul Ghindăreşti; Sportul Tortoman - Litoral Corbu; Trophaeum Adamclisi - Voinţa Valu lui Traian; Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar; Atletic 2 Mai - Fulgerul Chirnogeni; AS Bărăganu - Viitorul Mereni (se joacă la Lanurile).

Tot duminică se mai dispută şi două restanţe din Seria Sud a Campionatului Judeţean: AS Valea Dacilor - Dunărea Ostrov (ora 13.00) şi Speranţa Nisipari - CS Peştera (ora 11.00).