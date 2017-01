Începe cursul de istorie și civilizație a tătarilor

Vineri, 14 octombrie, la ora 18.00, are loc deschiderea oficială a cursului „Istoria și civilizația tătarilor”. Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ovidius” din Constanța (Campus), Corp A, etaj 1, Amfiteatrul Facultății de Științe Economice. În cadrul întâlnirii se vor stabili detaliile tehnice care privesc cursul (orar, program etc.). Cursul se derulează în baza unui protocol de colaborare între Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) și Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”, desfășurându-se pentru al treilea an consecutiv. El poate fi urmat gratuit și este destinat atât studenților și masteranzilor Universității „Ovidius”, indiferent de specializare, dar și tuturor celor care, indiferent de vârstă și pregătire, doresc să afle principalele repere ale evoluției istorice a tătarilor. Totodată, cursul este susținut de Metin Omer, doctorand la Universitatea „Hacettepe” din Ankara.

