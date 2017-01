Începe distracţia de 1 Mai!

Astăzi, în prima zi a minivacanţei de 1 Mai, se dă startul distracţiei pe litoral. Concertele, pe toate gusturile, vor face neîncăpătoare localurile şi cluburile de la malul mării. Ca în fiecare an, Mamaia devine capitala celor mai zgomotoase şi reuşite party-uri. Astfel, fondatorul stilului Buddha Bar, DJ Ravin, va deschide sezonul petrecerilor din clubul Bamboo din Mamaia, care, în 2011, îşi întâmpină clienţii într-o nouă locaţie, chiar în incinta hotelului Rex.

Cele cinci dansatoare sexy din trupa Shadows vor încinge atmosfera în clubul Queen, iar în The Bank, Diana Dumitrescu va prezenta „Butterfly Collections”, în timp ce fotomodelele Georgiana Constantin, Laura Stoica, Cecilia Enache, Alexandra Enăchescu, Carmen Popa şi Florentina Raicu vor face un show fierbinte. „Guilty Pleasures” se numeşte party-ul din Gaia, iar în Crema Summer Club vine „la putere” Partidul Kiss Fm.

La Mangalia, începe „Crazy Salsa Fest”, găzduit de Hotel Paradiso. La Constanţa, cele mai frumoase tinere care visează la o carieră de model, actriţă sau prezentatoare TV sunt aşteptate la castingurile Fashion TV, astăzi, de la ora 18.00, la Palm Beach Hotel din Mamaia şi sâmbătă, de la ora 14.00, la City Park Mall.

● Festivaluri house ● În La Mania vor mixa, printre alţii, Sasha, Danny Howells, Nima Gorji, iar The Mission oferă un show inedit: „The Pirates of 1st of May”. Evenimentul va aduce laolaltă două concepte de petreceri devenite deja tradiţionale: „The Mission 1st of May” şi „InDeep&Dance”, pe plaja din nordul staţiunii Mamaia. Distracţia va avea loc în două corturi încălzite, pe timpul nopţii, iar ziua, petrecerea se va muta pe plajă. Printre cei care vor mixa se numără: Sven Vath, Steve Lawler Kerri Chandler, Art Department, Guy Gerber, Onur Ozer, Dyed Soundorom, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, Pagal, Optik.

Sunwaves 9 îi anunţă pe afiş, tot la Mamaia, pe Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Lee Burridge, Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, Cassy, Thomas Melchior, Valentino Kanzyani, Masomenos, Audiofly, Matthew Dekay, Cezar, Prâslea, Kozo, Dan Andrei, Priku, Piticu şi Gescu.

● Rock şi folk ● Pentru cei care preferă un cadru select, apreciatul folkist Mircea Baniciu va concerta, de la ora 21.00, la restaurantul Harlequin din Mamaia. Unul dintre cele mai noi şi mai reuşite cluburi din Constanţa, B!bl!otek, va găzdui, după ora 22.00, concertul celor de la Sarmalele Reci!

În Vama Veche, programul concertelor de astăzi este următorul: DJ - warm up (19.00 - 20.30), concert White Walls (20.30 - 21.30). Va urma un party, până în zori, într-un cort imens, pe plajă, unde se va asculta „muzică de Vama Veche”. Tot astăzi, în Goblin, va cânta E.M.I.L., iar Ţapinarii, Marius Matache & Folk Band Imperfect şi Andrei Păunescu & Trupa Totuşi vor concerta în Bongo Art Club (fostul Hand), cei de la El Negro fiind invitaţi în Club Zapata.