Începe “era Moculescu” pentru naţionala României de volei masculin

Echipa naţională de volei masculin a României s-a reunit duminică seară, la Izvorani, iar luni a efectuat primele două antrenamente sub comanda noului selecţioner, Stelian Moculescu. Astăzi este programată încă o şedinţă de pregătire, apoi jucătorii vor primi liber pînă pe 26 decembrie, cînd vor pleca la Friedrichshafen. Naţionala se va antrena în Germania pînă pe 1 ianuarie 2009, cînd se va îndrepta spre Viena, pentru primul turneu de calificare în vederea Campionatului Mondial din 2010. România va juca în Austria cu Ungaria (3 ianuarie), cu echipa gazdă (4 ianuarie) şi cu Bosnia-Herţegovina (5 ianuarie), iar prima clasată în acest turneu va obţine calificarea pentru al doilea tur preliminar, în care va întîlni, în mai 2009, alte patru formaţii: Grecia, Portugalia, Slovenia şi Danemarca. Din lotul lărgit prezent la Izvorani fac parte următorii jucători: Dascălu, Vînătoru, Parpală - coordonatori; Began, Gheorghiţă, Laza, Spînu - centri; Voinea, Pereu, Borota, D. Pavel - extreme; Lică, Gontariu, Dumitrache, Matei - universali. Lotul va fi completat cu Stancu, Olteanu şi Feher. După cum se poate observa, din lotul campioanei României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, patru jucători au fost chemaţi la lot: Radu Began, Florin Voinea, Valentin Pereu şi Laurenţiu Lică.

„Pentru a ajunge la Olimpiadă avem nevoie de două cicluri olimpice, pentru că sîntem undeva pe locul 50-55 în lume. Şi cu Germania a fost acelaşi lucru. Eu nu ştiu ce s-a făcut pînă acum la echipa României, dar nici nu mă interesează prea mult. Ceea ce mă interesează este ce vom face de acum înainte. Am o părere clară despre cum trebuie lucrat şi ce trebuie făcut, iar după aceea vedem ce va ieşi. Material uman există, pentru că toţi de aici sînt jucători buni, sar bine şi sînt înalţi. Avem însă probleme la nivel tehnico-tactic şi acolo cred că vom avea mult de lucrat”, a declarat Stelian Moculescu după primul antrenament ca selecţioner al României. „Este interesant să preiau naţionala României. Avem jucători tineri şi încercăm să creştem, pentru că am venit aici să ajut echipa şi vreau ca voleiul românesc să ajungă acolo unde a fost. Pentru acest lucru trebuie să avem şi răbdare. Eu nu am fost greu de convins să vin aici, pentru că, după cum se ştie, sînt plecat din România din 1972. Acum m-am întors din Germania, pe care am dus-o la Olimpiadă după 36 de ani, şi vreau să dau înapoi din ceea ce am primit eu cînd eram tînăr”, a mai spus Moculescu.

În vîrstă de 58 de ani, Stelian Moculescu s-a născut la Braşov şi, ca jucător, a evoluat la Rapid Bucureşti, formaţie cu care a cucerit numeroase titluri naţionale şi Cupe ale României. După retragerea din activitate, a devenit un antrenor de succes în Germania, reuşind să cîştige titlul şi Cupa Germaniei de 29 de ori. S-a aflat pe banca tehnică a formaţiilor TSV Munchen, VC Passau, TSV Milbertshofen, ASV Dachau şi VfB Friedrichshafen, cu aceasta din urmă reuşind să cîştige Liga Campionilor în ediţia 2006-2007. De asemenea, în sezonul respectiv a fost desemnat cel mai bun tehnician din Europa. În perioada 1987-1990 şi 1999-2008 a fost antrenorul Germaniei, naţională pe care a calificat-o, după o pauză de 36 de ani, la Jocurile Olimpice de la Beijing.