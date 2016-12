Începe Evaluarea la clasele a IV-a

Elevii claselor a IV-a încep astăzi Evaluarea Naţională cu prima probă, cea la limba română. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, Evaluarea Naţională va continua, mâine şi vineri, cu probele de matematică şi limbă maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale). Fiecare probă este scrisă şi are durata de 60 de minute. Probele de Evaluare încep la ora 10.00, în clasele în care învaţă elevii, însă supravegherea va fi făcută de alt cadru didactic. Elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele obţinute la Evaluare nu se trec în catalog, scopul fiind de a păstra o evidenţă a progresului elevilor în dezvoltarea competenţelor specifice. Tot în această perioadă vor fi evaluaţi şi elevii claselor a II-a, a VI-a, ale căror rezultate, de asemenea, nu vor ajunge în catalog. Evaluările elevilor de clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a din acest an sunt o premieră pentru sistemul de educaţie românesc.