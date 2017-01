Începe Evaluarea Națională! Elevii de clasa a VI-a, primii testați!

Elevii de clasa a VI-a sunt pe ultima sută de metri cu recapitularea pentru Evaluarea Națională (EN) care bate la ușă. Testările încep de luni, 23 mai, cu proba la Limba română și comunicare, potrivit calendarului și metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor, elaborate de Ministerul Educației. Proba la Matematică și științe pentru clasa a VI-a va avea loc pe 24 mai. Elevii de clasa a IV-a vor susține pe 30 mai proba la Limba română, pe 31 mai - Matematică, 2 iunie - Limba maternă. Ultimii care vor susține Evaluarea sunt elevii de clasa a II-a. Astfel, proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/citit - 7 iunie, Matematică - 8 iunie, Limba maternă - 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit). ”Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 - 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test - învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă”, precizează MENCȘ. Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se trec în catalog și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Deocamdată, numărul elevilor din județul Constanța care participă începând de luni la EN nu a fost făcut public.