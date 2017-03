Începe evaluarea proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală

Peste 8.000 de cereri de finanțare pentru proiecte au fost depuse de primării la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE). Banii vor fi acordați prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru derularea unor proiecte privind realizarea, printre altele, de sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; modernizarea, reabilitarea și construirea de unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi sanitare, drumuri judeţene și comunale, poduri, podeţe sau punţi pietonale, obiective culturale de interes local, platforme de gunoi, pieţe publice, comerciale, târguri, oboare și baze sportive. Vicepremierul și ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a declarat că în perioada următoare va începe analiza dosarelor depuse. „Prima etapă, după centralizarea tuturor cererilor, este eliminarea proiectelor care nu sunt eligibile. Apoi eliminăm proiectele ce se pot finanța din fonduri europene structurale și de investiții și verificăm cu Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și Ministerul Educației, ca să evităm dubla finanțare. După ce s-au corelat toate sursele de finanțare, urmează etapa de prioritizare, în care aplicăm procedura și criteriile prevăzute de HG nr. 624/2015”, a declarat Shhaideh, vineri, la Tulcea.

UN MILIARD DE EURO, LA DISPOZIȚIA A 38 DE PRIMĂRII DIN JUDEȚELE TULCEA ȘI CONSTANȚA

Ministrul a afirmat că, pe lângă finanțările de la bugetul de stat, proiectele din județul Tulcea pot primi finanțare și prin ITI Delta Dunării. Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument utilizat în perioada de programare 2014 - 2020, cu scopul de a accelera dezvoltarea integrată a unei regiuni: un teritoriu desemnat, care are o strategie de dezvoltare teritorială integrată, are asigurate surse de finanțare prin mai multe programe operaţionale europene. Specificul ITI este că, în baza unei strategii, sunt concentrate simultan investiţii pe mai multe domenii: infrastructură, educaţie, sănătate, cultură, mediul de afaceri, mediu, servicii publice etc. Rezultatul este o zonă integrată dezvoltată într-un termen relativ scurt. În România, ITI se aplică în Delta Dunării, în 38 de unități administrativ - teritoriale din Deltă, din județul Tulcea și din nordul județului Constanța. Viceprim-ministrul Shhaideh a prezentat calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte în cadrul ITI Delta Dunării și alocările indicative. ITI are, în perioada 2014 - 2020, un buget de peste un miliard de euro, alocat din fonduri europene structurale și de investiții. Proiectele ce vor fi implementate prin ITI Delta Dunării trebuie să fie relevante în raport cu obiectivele identificate în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării. Strategia, aprobată prin HG nr. 602/2016, a fost realizată în coordonarea MDRAPFE, cu implicarea unui mare număr de participanţi, inclusiv a localităților din zonă.