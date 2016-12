Începe faza naţională a Cupei României la fotbal

Sâmbătă, de la ora 17.30, sunt programate partidele primului tur din cadrul Cupei României la fotbal, ediţia 2010-2011, faza naţională. La acest tur participă câştigătoarele fazei pe judeţ, în care au concurat formaţiile din ligile inferioare, şi echipele mai slab clasate în ediţia trecută a Ligii a III-a. Problemele financiare au afectat grav fotbalul românesc, astfel că 14 din cele 58 de meciuri nu se dispută! Asta pentru că există multe echipe desfiinţate sau care nu doresc să se înscrie în viitorul campionat. Într-o asemenea situaţie se află Oil Terminal Constanţa, programată cu CS Eforie, însă meciul nu va avea loc pentru că petroliştii nu ştiu nici măcar dacă vor juca în viitorul campionat al Ligii a IV-a! Problemele existente la FC Farul au făcut ca şi AS Carvăn-Lipniţa, câştigătoarea fazei pe judeţ, să se califice direct în turul următor, pentru că adversara ei, FC Farul II Constanţa, s-a desfiinţat!

În aceste condiţii, o singură echipă din judeţ va evolua în primul tur, CSM Medgidia, care va întâlni, la Jurilovca, pe AS Luceafărul Slava Cercheză, câştigătoarea fazei pe judeţul Tulcea. „Avem şi noi greutăţi, dar nu se pune problema să nu jucăm în campionatul următor. Am făcut o cerere de înscriere în Liga a III-a, dar dacă federaţia nu va aproba, vom juca în Liga a IV-a. La meciul de cupă antrenor va fi tot Izmir Abdulgani”, a anunţat Mihai Cioti, preşedintele grupării din Medgidia. „Da, voi conduce echipa la meciul de la Jurilovca, dar nu ştiu deocamdată dacă voi rămâne la Medgidia şi din sezonul următor. Contractul meu s-a încheiat odată cu ultima etapă a campionatului trecut şi am fost de acord să-i ajut doar la jocul de cupă. Sunt din Medgidia, m-am format aici şi nu puteam refuza”, a declarat Abdulgani.

Turul al doilea din Cupa României va avea loc pe 31 iulie, când vor intra în competiţie şi celelalte două echipe de fotbal din judeţ, Viitorul Constanţa (Liga a II-a) şi Callatis Mangalia (Liga a III-a), pe lângă CS Eforie, AS Carvăn-Lipniţa şi, dacă se va califica, CSM Medgidia.