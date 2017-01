Începe Festivalul de Film de la Cannes

Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes începe astăzi. Printre vedetele care au ajuns deja la Cannes se află câteva nume sonore, precum actorii Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jake Gyllenhaal, Julianne Moore, Tom Hardy, Sienna Miller, Nicholas Hoult, Catherine Deneuve, Naomi Watts, topmodelele Doutzen Kroes şi Karlie Kloss şi cântăreţul John Legend. Competiţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes va include în acest an 19 lungmetraje, printre care se află unele regizate de cineaşti celebri, precum Jacques Audiard, Gus Van Sant, Matteo Garrone şi Paolo Sorrentino. Tot 19 filme va include competiţia secţiunii Un Certain Regard, unde sunt prezenţi şi doi regizori români, Radu Muntean şi Corneliu Porumboiu, cu lungmetrajele "Un etaj mai jos", respectiv "Comoara". Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes are loc în perioada 13 - 24 mai. Juriul competiţiei oficiale este prezidat de cineaştii americani Joel şi Ethan Coen.