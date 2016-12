Începe festivalul de fotbal la “Talent Cup“

Cel mai aşteptat turneu de juniori din România, “Talent Cup“, organizat de Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ şi la care vor participa, alături de echipa de juniori Under 17 a Academiei “Gheorghe Hagi“ şi formaţiile a trei dintre cele mai importante cluburi din lume, Real Madrid, FC Barcelona şi Galatasaray Istanbul, va începe astăzi. Cele trei formaţii au ajuns încă de ieri la Constanţa, fiind cazate la Hotelul “Iaki“ din staţiunea Mamaia, iar astăzi vor disputa primele partide pe stadionul “Farul“, locul de desfăşurare a evenimentului. „Am dorit să aducem nume mari, să facem turnee competitive, pentru că doar aşa jucătorii pot progresa. Este un turneu pe care dorim să-l facem cunoscut la Constanţa. Copiii au ocazia să arate cât sunt de buni, iar câştigul o să fie mare, pentru că vor juca împotriva Realului, Barcelonei sau a celor de la Galatasaray. Din decembrie am tot comunicat cu ei direct. Au zis că vin, poate că este vorba şi de mine. Am făcut sacrificii, le-am plătit transportul celor de la Madrid şi FC Barcelona. Ele vin de departe, dar merită orice sacrificiu. Sper să vadă că la Constanţa se fac lucruri bune. Este un moment bun să vină cele două echipe, mai ales că Spania a câştigat de curând Cupa Mondială“, a declarat fostul căpitan al “Generaţiei de Aur”, Gică Hagi. Pe lângă echipele de juniori, la Constanţa vor ajunge şi trei nume de referinţă în istoria cluburilor FC Barcelona şi Galatasaray. Este vorba despre foştii jucători ai Barcelonei, fundaşul stânga Sergi Barjuan (antrenorul formaţiei Under 17) şi mijlocaşul Guillermo Amor, dar şi fostul mijlocaş al echipei Galatasaray Istanbul, Tugay Kerimoglu. Astăzi, de la ora 12.30, la Hotelul “Iaki“, va avea loc o conferinţă de presă cu prilejul acestui eveniment.

Programul turneului - astăzi, ora 18.00: Galatasaray - FC Barcelona, ora 20.00: Academia “Gheorghe Hagi“ - Real Madrid; mâine, ora 18.00: Real Madrid - FC Barcelona, ora 20.00: Academia “Gheorghe Hagi“ - Galatasaray; joi, ora 18.00: Real Madrid - Galatasaray, ora 20.00: Academia “Gheorghe Hagi“ - FC Barcelona. Turneul “Talent Cup“ este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Constanţa, alături de Fundaţia “Gheorghe Hagi“.

Pentru acest turneu, organizatorii au stabilit ca preţul biletelor să fie astfel: 10 lei pe zi (două meciuri) sau 20 lei pentru cele trei zile (şase meciuri). Biletele se găsesc la următoarele puncte de vânzare: casele de bilete ale Stadionului “Farul“, chioşcurile “Telegraf“ din Constanţa, Hotel “Iaki” - Recepţie SPA, PlayStation World (strada Poporului nr. 30 - Zona Trocadero), zona City Park Mall, zona Cazino “Mamaia“ şi zona magazinului Tomis Mall.