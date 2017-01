Începe Festivalul Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură“

Ajuns la cea de-a V-a ediţie, Festivalul şi Colocviul Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură“, considerat cel mai important eveniment de gen din Europa de Est atît datorită anvergurii sale şi a invitaţilor de renume, cît şi a valorii premiilor, începe, astăzi, oficial, la Hotelul President din Mangalia. În perioada 16-19 septembrie, prestigiosul festival, organizat de Uniunea Scriitorilor din România (USR), reuneşte la Mangalia, Neptun şi Constanţa, aprox. 120 de mari scriitori din ţară şi străinătate. Anul acesta, manifestarea se află sub patronajul spiritual al poetului latin Publius Ovidius Naso şi îşi propune, prin cea de-a V-a ediţie, să pună în dialog personalităţi ale literaturii din întreaga lume.

Deschiderea lucrărilor Colocviului are loc în această sîmbătă, începînd cu ora 9.30, la Hotel President din Mangalia, moderatorul sesiunii de dimineaţă fiind criticul literar de notorietate internaţională, preşedinte al USR, Nicolae Manolescu. Dezbaterile se vor înscrie în tematica stabilită pentru primele două zile de colocviu: "Şansa literaturilor . Ce si cum se traduce? Ce şi cum se promovează în domeniul literaturii?". Serile vor fi rezervate lecturilor de poezie contemporană română şi străină. În prima zi, lucrările Colocviului vor fi marcate de intervenţiile unor personalităţi ale literaturii mondiale: Jean-Luc Wauthier (“De la centru la periferie“), Nora Iuga (“Trecem ca fantomele prin oraşele Occidentului“), Charles Carrère (“Şansa literaturii: limbi de mică circulaţie, limbi de largă circulaţie“), Andrei Codrescu (“Să stai deoparte cît de mult posibil“), Amir Or (“Poezia ebraică la începutul mileniului“) şi Mihai Zamfir (“Literatura medie“). Cea de a doua parte a sesiunii va sta, de asemenea, sub semnul dezbaterilor asupra literaturii: Ştefan Stoenescu (“Cui i-e frică de Roşu, Galben şi Albastru?“), Roumiana Stantcheva (“Literatura română în Bulgaria“), Liliana Ursu (“Oglinzi strîmbe, oglinzi veneţiene şi între ele Cartea“), Andrey Gritsman (“Străin acasă - Să scrii poezie în limba ţării de adopţie“), Luiza Palanciuc (“Liber Asylum: Ritmuri şi sensuri ale deplasării“), Mircea Ghiţulescu (“Literatura viitorului“). În aceeaşi locaţie, de la ora 21.00, va avea loc un moment special reprezentat de o seară de poezie, oferită de: Constantin Abăluţă, Gerard Augustin, Charles Carrère, Gabriel Chifu, Andrei Codrescu, Ioana Crăciunescu, Mircea Dinescu, Edward Foster, Augustin Frăţilă, Andrey Gritsman, Ioana Ieronim, Kirill Kovaldzhi, Dan Lungu, Gabriela Melinescu, Paul Doru Mugur, Aleš Mustar, Pierre Oster, Fiona Sampson, Adrian Sângeorzan, Dieter Schlesak, Gleb Shulpyakov, Valeriu Stancu, Ondrej Štefanko, Robert Şerban, Horia Zilieru şi Jean-Luc Wauthier.

Sesiunile de dezbateri, lecturile poetice, lansările editoriale - cîteva din momentele speciale ale festivalului

Cea de a doua zi a evenimentului va debuta, de această dată, la Constanţa, la ora 9.30, cu o întîlnire a participanţilor cu conducerea Universităţii “Ovidius“, moment urmat, între orele 10.00-12.00, de Conferinţa Microsoft susţinută de Andrei Codrescu: “Miracol şi Catastrofă“. Simultan, vor avea loc mai multe lansări editoriale la Salonul de Carte “Ovidius“ din Constanţa: Ed. Vinea (autori: Fiona Sampson, Amir Or, Herta Muller), Ed. Curtea Veche (autor: Orham Pamuk), Ed. Ivan Krasko (autor: Bohumil Hrabal), Ed. Brumar (autori: Paul Doru Mugur, Adina Dabija), Ed. ALLFA (autori: Sami Michael, Nadine Gordimer, Andres Sorel), Ed. MLR (autori: Augustin Frăţilă, Nichita Stănescu), Ed. Paralela 45 (autori: Matei Vişniec, Ilie Constantin), Ed. ICR (“Days and Nights in Ovid’s Hourglass” – album), Ed. Polirom (autori: Andrei Codrescu, Gabriela Melinescu, Carmen Firan), Ed. Talisman (“Born in Utopia“ - antologie de poezie română modernă şi contemporană, în limba engleză), Ed. Cartea Românească (“Locul Nimănui“ - antologie de poezie americană contemporană, în limba română). După o vizită efectuată la Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos, participanţii la festival vor reveni, între orele 15.00 - 17.00, la Hotel President din Mangalia, pentru continuarea dezbaterilor din cadrul Colocviului. Moderatorul întîlnirii va fi Valentin Săndulescu (Institutul Cultural Român), iar personalităţile care vor da curs, de această dată, invitaţiei de a intra în dialog sînt: Niki Marangou (“Pierdut în traducere“), Victor Ivanovici (“Traducerea literară: "marginalitate" şi "centralitate"), Joaquín Garrigós (“Traducerea din limbi de mică circulaţie“), Lidija Dimkovska (“Traducerea literaturii române în limba macedoneană“), George Volceanov (“Traducătorul – între liberă opţiune şi dictat“. Sesiunea de lecturi poetice va fi susţinută, între orele 17.30 -19.30, de: Paul Aretzu, Radu Cârneci, Ruxandra Cesereanu, Ilie Constantin, Mariana Dan, Lidija Dimkovska, Carmen Firan, Dinu Flămând, Nora Iuga, Abdelaziz Kacem, Jan Koneffke, Riri Manor, Niki Marangou, Amir Or, Ion Pop, Nicolae Prelipceanu, Nicolae Stoie, Nicolae Ţone, Liliana Ursu, Ioan Radu Văcărescu. Programul manifestărilor de duminică din cadrul festivalului va culmina cu o seară de teatru, care va avea loc la ora 20.00, la Casa cu Olane din Vama Veche, cînd va fi pus în scenă spectacolul “Viaţa şi Pătimirile lui Publius Ovidius Naso“ de Paul Miron.

Recital jazz susţinut de Johny Răducanu şi Teodora Enache, la festivitatea de decernare a premiilor

Pe data de 18 septembrie, la ora 9.30, va debuta sesiunea dezbaterilor moderate de Mihai Zamfir. Vor intra în dialog poeţi, scriitori şi traducători de talie mondială: Abdelaziz Kacem (“Traduttore - Traditore: O trădare necesară“), Iolanda Pelegri (“Promovare pe scară largă sau contacte la scară mică: o experienţă fructuoasă“), Edward Foster (“Poeţi americani care ar trebui traduşi, dar arareori sînt“), Jean Mattern (“Din lumea întreagă“), Adam Sorkin (“Şansă şi alegere: perspectiva traducătorului“. Sesiunea de concluzii şi închiderea oficială a lucrărilor Colocviului (11.30 - 12.30) vor fi urmate de vizitarea Muzeului de Istorie şi Arheologie din Constanţa, precum şi de un atelier de lucru cu tema: “Literatura română tînără“, dezbatere care va avea loc la Vila Scriitorilor din Neptun. Ceremonia de decernare a premiilor festivalului se va desfăşura la Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ din Constanţa, între orele 17.00 şi 18.30, din programul festivităţii urmînd să facă parte şi un recital jazz susţinut de Jonny Răducanu şi Teodora Enache. Spre deosebire de ediţiile precedente, cînd se acordau doar două premii, anul acesta, USR va decerna, pe lîngă Premiul Ovidius, în valoare de 10.000 euro, Premiul pentru traducerea unei opere literare româneşti într-o limbă străină (în valoare de 3.000 euro) şi Premiul pentru editarea, publicarea şi promovarea literaturii române în lume, destinat unei edituri din străinătate (în valoare de 3.000 euro). Evenimentul este organizat de Uniunea Scriitorilor, în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor, Institutul Cultural Român, Primăria Mangalia, Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni şi Microsoft South-East Europe, cu sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului, al Universităţii “Ovidius“ din Constanţa şi al Tîrgului Estival de Carte din Mangalia.