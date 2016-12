Începe Festivalul Mangalia 2010!

Ediţia din acest an a Festivalului Mangalia (ex-Callatis), organizat de Primăria Municipiului Mangalia şi Consiliul Judeţean Constanţa, îşi salută publicul, astăzi, pe scena plutitoare din Portul Turistic. Spectatorii vor putea savura, începând cu ora 20.30, un dialog între generaţiile de artişti autohtoni. Sub titlul „Muzica nu are vârstă”, vor răsplăti aplauzele publicului interpreţi prestigioşi de muzică uşoară românească precum Mirabela Dauer, Raoul, Vasile Şeicaru, Gabriel Iordăchioaie, Carmen Rădulescu, Fuego, Adrian Romcescu şi Gheorghe Gheorghiu. Regalul şlagărelor va fi completat de Corina Chiriac, Adrian Daminescu şi Mihai Constantinescu. În deschiderea evenimentului vor impresiona audienţa cei mai talentaţi copii din România. Programul primei seri de festival va fi încununat de un minirecital al lui Ovidiu Lipan „Ţăndărică” şi trupa sa.

Seara de mâine este rezervată artiştilor prezenţi în topurile româneşti. În spectacolul intitulat „Top FM” vor evolua, printre alţii, Blaxy Girls, Anna Lesko, Roller Sis, Ana Maria Ferencz, Lavinia sau Karisma. Organizatorii îi invită pe iubitorii litoralului românesc la un „Party pe mare”, o combinaţie de genuri muzicale actuale diferite, în interpretarea unor nume cunoscute precum Talisman, Celia, Milana, Bordo, Datina, Alb-Negru, Vunk, Alexandra Ungureanu, Amadeus, Vlad Miriţă, Krypton, Daniela Gyorfi, Aurelian Temişan, Adrian Enache.

Talente incontestabile din peisajul muzicii uşoare româneşti vor concerta sâmbătă, seară numită „De la Mangalia, cu dragoste”. Cântecele de iubire la malul mării vor crea un amestec de romantism şi bună dispoziţie, în interpretarea a numeroase celebrităţi printre care Mihai Trăistariu, Luminiţa Anghel, Nico, Tony Tomas, Ovidiu Komornyick, Nicola, Distinto, Provincialii sau Carmen Trandafir.

Duminică, distracţia va începe încă de la ora 10.00, în Portul Turistic Mangalia, cu spectacolul tradiţional al Zilei Marinei Române şi al jocurilor marinăreşti organizate în prezenţa Zeului Neptun. Pe scena plutitoare se va întinde, seara, „Hora veseliei la Mangalia”, un moment dedicat folclorului autentic românesc în compania unor mari interpreţi ai genului precum Maria Ciobanu, Aneta Stan, Mioara Velicu, Veta Biriş, Geta Postolache, Cristina Turcu Preda, Catanga şi mulţi alţii. În premieră, Mihai Trăistariu va putea fi ascultat interpretând muzică populară.

„Vă mulţumim pentru solidaritatea de care aţi dat dovadă în acest an foarte greu pentru toată lumea. Împreună vom oferi publicului care vă iubeşte (turişti, localnici şi telespectatori din toată ţara) un dar deosebit. Ştim că fără înţelegerea şi dorinţa dumneavoastră de a păstra “scena” drept unica formă de exprimare artistică în relaţia directă cu publicul, desfăşurarea acestui festival nu ar fi posibilă şi de aceea vă mulţumim!\", este mesajul primarului Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, adresat tuturor artiştilor care au sprijinit evenimentul.