Începe „Folk You! Florian Pittiş”

Vama Veche se transformă, timp de patru zile, în capitala... folk-ului. Sute de iubitori ai acestui gen muzical sunt aşteptaţi în boema staţiune de la malul mării, începând de astăzi, de la ora 19.00, pentru a „lua pulsul” celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului „Folk You! Florian Pittiş”.

În prima seară de festival sunt aşteptaţi pe scena în aer liber: Poze cu sunet, Cristi Dumitraşcu şi Andreas Aron, Adrian Ivaniţchi, Magda Puskas, Andrei Păunescu, Jelena şi Totuşi, Doru Stănculescu, Compact, Bere Gratis, Desperado, Iris şi Celelalte Cuvinte. Programul celei de-a doua seri de „Folk You!” va aduce în faţa publicului vamaiot artişti precum: Claudia Ciobanu & Răzvan Krivach, Foişorul de Folk, Motto, George Sărluceanu, Maya, Zoia Alecu, Adrian Sărmăşan, Tudor Gheorghe şi taraful său, Maria Gheorghiu, Alina Manole, Emeric Set, Taxi, Phoenix, Zdob şi Zdub.

Serile „Folk You!” continuă până duminică, cu alte seri magice sub cerul înstelat din Vama Veche. „Dacă mai credeţi „în oameni şi în mare şi-n delfini”, dacă vă doriţi seri lungi cu muzici adevărate, nu prefabricate, sub cupola cerului înstelat din Vama Veche, atunci vă aşteptăm să vă înrolaţi în „mişcarea de rezistenţă împotriva prostiei revărsate”, să fim liberi, să cântăm”, le spun organizatorii „Folk You! Florian Pittiş” celor care... mai cred în valoare.