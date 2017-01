Începe înscrierea la grădiniță!

Părinții care au copii ce trebuie să înceapă în acest an grădinița pot să depună cererile de înscriere de luni, 23 mai. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației pentru acest an școlar, înscrierea copiilor nou-veniţi în grădiniță se face în două perioade diferite, respectiv 23 mai - 17 iunie şi 27 iunie - 29 iulie. Fiecare grădiniţă trebuie să aibă un orar propriu pentru înscrieri şi să-l pună la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, atât la avizier, cât şi online. Totodată, unităţile de învăţământ preşcolar trebuie să informeze cu privire la capacitatea grădiniţei, numărul de locuri aprobat pentru anul şcolar 2016-2017, criteriile de înscriere şi să prezinte evoluţia zilnică a înregistrărilor. După ce săptămâna trecută s-au încheiat reînscrierile copiilor care au fost și în acest an școlar la grădiniță, ocuparea locurilor rămase libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, conform reprezentanţilor ministerului. Iar acolo unde numărul de solicitări va depăşi locurile disponibile, se vor aplica criterii de departajare. ”Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice”, anunța Ministerul Educației. Cererile respinse din cauza opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere sau din cauza lipsei de locuri la grădiniţa dorită vor putea fi depuse încă o dată şi apoi aprobate până la finele lunii august.

CE ACTE SUNT NECESARE LA ÎNSCRIERE

În România, învăţământul preşcolar de stat este gratuit, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar, cu precizarea că grădiniţele pot fi de stat sau particulare. Potrivit Regulamentului de organizare în învățământul preșcolar, actele de care au nevoie părinţii pentru a-şi înscrie copiii la grădiniţă sunt următoarele: cererea de înscriere, adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal), certificatul de naştere al copilului (copie certificată), fişa medicală și avizul epidemiologic. Încrierea în grădiniţele de stat se face fără preceperea unei taxe de înscriere, iar în procesul de înregistrare a copiilor, discriminarea după orice fel de criteriu este interzisă.