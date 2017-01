Începe Liberty Parade, cel mai mare eveniment house al anului

Fanii muzicii house se pot bucura astăzi, de cel mai mare eveniment de gen al anului, Liberty Parade, care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Manifestarea va aduce pe plaja dintre Saturn şi Venus, trei DJ străini şi 13 DJ români, care vor participa la show-ul de muzică, lumini şi dans. Printre invitaţii speciali din acest an se numără spaniolul Brain Cross şi americanul Robbie Rivera. Ca şi anii trecuţi, şi la această ediţie, manifestarea se bucură de un imn oficial, piesa „Music Is Driving Me Crazy”, interpretată şi compusă de „Activ” şi DJ Optick.

Caravana Liberty Parade, formată din trei camioane uriaşe, va pleca la ora 17.00 din Olimp şi va fi animată de DJ-ii români Magik, Dew Blu, Robert, Cristi Stanciu, Rhay, Vlad Oltean, Vica, Andi şi Popoviciu. Apoi, de la ora 19.00, la plaja Liberty Parade Arena, care are mărimea unui teren de fotbal şi a fost ocupată, anul trecut, de peste 50.000 de oameni, va urca pe scenă DJ Liquid, care va… încălzi mulţimea. De la ora 22.00, MC-ul Liberty Parade va anunţa debutul celor aproape opt ore de muzică. Raoul, Optick, Allen, Brain Cross, Robbie Rivera şi Rosario Internullo vor fi cei care vor antrena show-ul aşteptat de miile de houseri. Petrecerea va continua şi după ce răsare soarele, pe terasa special creată în perimetrul îngrădit al Liberty Parade, cu DJ-ii Raoul Russu şi Andi, pînă… duminică seara.