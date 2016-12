Începe Mamaia Music Awards

Prima ediţie a galei muzicale Mamaia Music Awards, la care au fost nominalizaţi 46 de artişti pentru 16 categorii de premii, va avea loc astăzi, pe plaja Crema din Mamaia, la eveniment fiind aşteptaţi 10.000 de spectatori. Potrivit organizatorilor de la Music Awards Company, la prima ediţie a galei concurează artişti precum Alex Velea, Connect-R, Smiley, Ştefan Bănică şi Horia Brenciu - la categoria „Best Male”, iar Alexandra Stan, Lora, Andra, Ellie White şi Antonia sunt nominalizările categoriei „Best Female”.

Pe lângă aceste două categorii, la Mamaia Music Awards 2013 vor mai fi premiate, printre altele, secţiunile „New Artist of the Year”, „Best Romanian International Artist”, „Live Band”, „Best Group”, „Best DJ”, „Best Video” sau „Best Song”. O categorie inedită, „Mamaia Best Club”, premiază „cel mai iubit club” din staţiune. Evenimentul va debuta cu parada vedetelor pe covorul roşu, care vor fi întâmpinate de gazdele serii, MC NiNO & JO.

Iniţial, evenimentul trebuia să aibă loc la Pavilionul Expoziţional Mamaia, dar echipa Music Awards Company a luat decizia de a-l muta pe plaja Crema din staţiunea Mamaia pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de oameni.

Biletele sunt disponibile pe site-urile: eventim.ro, myticket.ro, bilete.ro, biletoo.ro şi blt.ro. Preţul tichetelor este diferenţiat: Categoria Super VIP - 1.500 lei, Categoria VIP - 500 lei, Categoria Gold - 200 lei şi Categoria Silver - 100 lei. La casa de bilete de pe plaja Crema se vor mai pune în vânzare şi bilete categoria Bronze, la preţul de 50 lei.