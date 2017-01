Începe noul an universitar. Vezi programul festivităților la Constanța!

Deschiderea oficială a anului universitar 2016-2017 va fi marcată luni, 3 octombrie, prin festivități organizate la instituțiile de învățământ superior din toată țara. Studenții și cadrele didactice din Constanța sunt așteptați începând cu ora 10.00 în Piața Ovidiu. Acolo va avea loc ceremonia de deschidere a noului an universitar pentru universitățile „Ovidius“ și Maritimă, organizată împreună cu Primăria municipiului Constanța. Este pentru prima dată când deschiderea anului universitar la Constanța are loc într-un cadru neconvențional, dar și când două mari universități de stat participă împreună la festivitate. Totodată, festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța va avea loc începând cu ora 9.00. Cursurile noului an universitar vor fi frecventate de 2.026 de studenți civili și militari, în cadrul programelor de studii de licență și masterat. La festivitate vor participa oficialități centrale și locale, personalități ale vieții publice și universitare constănțene, reprezentanți ai autorităților locale din domeniul portuar, rude și prieteni ai studenților. Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, va participa luni la dezbaterea „Timişoara educată - dialog la început de an universitar”, care se va desfăşura în Aula Magna „Ioan Curea” a Universităţii de Vest din Timişoara, de la ora 10.00. Cu prilejul deschiderii noului an universitar, Ministerul Educației urează succes întregii comunități academice din România.